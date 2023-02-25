أرخص وأحلى.. طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت

الكاتشب الحار من الصوصات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات و الأسواق.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الفيسبوك، طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت.



مقادير الكاتشب الحار



كيلو طماطم مفرومة

ربع كيلو فلفل حار مفروم

نصف كوب ماء

3/4كوب سكر

3/4كوب خل

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون

ملح عادي

فلفل أسود



طريقة تحضير كاتشب حار



في حلة توضع كل المكونات وترفع على النار وتترك المكونات على نار عالية حتى تغلي جيداً ثم تخفض درجة الحرارة للمتوسطة ويترك الكاتشب حتى يتكثف على النار ويصل للقوام المطلوب ثم يضرب في الخلاط أو في الكبة أو بالهاند بليندر حتى ينعم تماماً ثم يرفع مرة أخرى على النار ويترك حتى يتكثف ويصل للقوام المطلوب ثم تحضر زجاجة معقمة ويصب الكاتشب ويحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٦ أشهر أو في الثلاجة بمدة صلاحية أسبوع

ملحوظة :-

للتعقيم يتم غمر الزجاجات والبرطمانات في حلة كبيرة بها ماء مغلي أو يتم غسلها في غسالة الأطباق