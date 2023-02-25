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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت

الكاتشب الحار
الكاتشب الحار

الكاتشب الحار من الصوصات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات و الأسواق.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الفيسبوك، طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت.

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مقادير الكاتشب الحار


كيلو طماطم مفرومة
ربع كيلو فلفل حار مفروم
نصف كوب ماء
3/4كوب سكر
3/4كوب خل
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون
ملح عادي
فلفل أسود


طريقة تحضير كاتشب حار


في حلة توضع كل المكونات وترفع على النار وتترك المكونات على نار عالية حتى تغلي جيداً ثم تخفض درجة الحرارة للمتوسطة ويترك الكاتشب حتى يتكثف على النار ويصل للقوام المطلوب ثم يضرب في الخلاط أو في الكبة أو بالهاند بليندر حتى ينعم تماماً ثم يرفع مرة أخرى على النار ويترك حتى يتكثف ويصل للقوام المطلوب ثم تحضر زجاجة معقمة ويصب الكاتشب ويحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٦ أشهر أو في الثلاجة بمدة صلاحية أسبوع
ملحوظة :-
للتعقيم يتم غمر الزجاجات والبرطمانات في حلة كبيرة بها ماء مغلي أو يتم غسلها في غسالة الأطباق

الكاتشب الحار طريقة عمل الكاتشب الحار الشيف سارة عبد السلام مقادير الكاتشب الحار طريقة تحضير كاتشب حار

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