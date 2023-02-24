عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل.. بمذاق لا يقاوم

أوراك الدجاج بالمستردة
أوراك الدجاج بالمستردة والعسل

أوراك الدجاج بالمستردة والعسل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو لضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل.

txt

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

txt

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم


مقادير أوراك الدجاج بالمستردة والعسل


4 أوراك دجاج
3 جزر شرائح
3 بصل شرائح
رأس ثوم شرائح
صوص المستردة والعسل
زيت نباتي
مرقة
ملح
فلفل أسود
(صوص المستردة والعسل)
كوب مستردة
نصف كوب عسل أبيض
نصف كوب مايونيز
ملح
فلفل أسود


طريقة التحضير أوراك الدجاج بالمستردة والعسل


يتم عمل فتحات في أوراك الدجاج بالسكينة حتى تتشرب التتبيلة ثم في بايركس يوضع الجزر والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود والزيت النباتي وصوص المستردة والعسل ويقلب ثم توضع أوراك الدجاج وتقلب جيداً ثم تدهن بصوص المستردة والعسل ويرش على الوجه ملح وفلفل أسود ثم يضاف القليل من المرقة.

"ويمكن إضافة المزيد من المرقة في حالة الحاجة" ثم تدخل فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
 

أوراك الدجاج بالمستردة والعسل طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل مقادير أوراك الدجاج بالمستردة والعسل طريقة التحضير أوراك الدجاج بالمستردة والعسل الشيف سارة عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة وتكشف عن مفاجأة| تفاصيل

في التموين.. أماكن بيع الفراخ البرازيلي وقائمة أسعارها بالمحافظات

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

بفستان شفاف.. ميريهان حسين تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة عاصي الحلاني

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

شهر شعبان.. خطيب المسجد الحرام: ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة

تخطت 11 مليار دولار.. زيلينسكي يعلن حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

انقلاب على نتنياهو.. ضباط بالجيش الإسرائيلي ينضمون لمظاهرات ضد الحكومة

تحرك برلماني لإنهاء الأزمة | تكليف الصيادلة تأخر ولم يُلغ .. تفاصيل

البرلمان في باراجواي يصنف الإخوان المسلمين كـ جماعة إرهابية

المريخ السوداني يُشعل مجموعة الزمالك بالفوز على بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل.. بمذاق لا يقاوم

إزاى تقيس ضغط الدم بشكل صحيح .. انتبه لـ 7 نقاط رئيسية

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا وطبيب يفجر مفاجأة عن اللحوم

فيديو

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

طلع شماعة.. صدمة فاتن حمامة في حبيبها الأول

هل ينذر بكارثة.. زلزال السويس هز بورسعيد والقاهرة في منتصف الليل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ