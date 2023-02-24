طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل.. بمذاق لا يقاوم

أوراك الدجاج بالمستردة والعسل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو لضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل.



مقادير أوراك الدجاج بالمستردة والعسل



4 أوراك دجاج

3 جزر شرائح

3 بصل شرائح

رأس ثوم شرائح

صوص المستردة والعسل

زيت نباتي

مرقة

ملح

فلفل أسود

(صوص المستردة والعسل)

كوب مستردة

نصف كوب عسل أبيض

نصف كوب مايونيز

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير أوراك الدجاج بالمستردة والعسل



يتم عمل فتحات في أوراك الدجاج بالسكينة حتى تتشرب التتبيلة ثم في بايركس يوضع الجزر والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود والزيت النباتي وصوص المستردة والعسل ويقلب ثم توضع أوراك الدجاج وتقلب جيداً ثم تدهن بصوص المستردة والعسل ويرش على الوجه ملح وفلفل أسود ثم يضاف القليل من المرقة.

"ويمكن إضافة المزيد من المرقة في حالة الحاجة" ثم تدخل فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

