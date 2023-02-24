طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

كبد دجاج بدبس الرمان من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.



مقادير كبد دجاج بدبس الرمان



كيلو كبد دجاج مقطعة

نصف كيلو بصل جوليان

2 فلفل حار مقطع

نصف كوب بصل أخضر شرائح

ملعقة كبيرة ثوم شرائح

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

ملعقة صغيرة سكر

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كبد دجاج بدبس الرمان



في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل والفلفل الحار ونشوحهم مع ملعقة صغيرة من السكر حتى يأخذوا لون ذهبي ثم نضع كبد الدجاج ونشوحها ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونهدئ النار ثم نضع البصل الأخضر والثوم ونتركها حتى تنضج ثم نضيف دبس الرمان ونتركها حتى تغلي لمدة دقيقة وتقدم بالهنا والشفا.