عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

كبد دجاج بدبس الرمان
كبد دجاج بدبس الرمان

 كبد دجاج بدبس الرمان من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.

txt

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم


مقادير كبد دجاج بدبس الرمان


كيلو كبد دجاج مقطعة
نصف كيلو بصل جوليان
2 فلفل حار مقطع
نصف كوب بصل أخضر شرائح
ملعقة كبيرة ثوم شرائح
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة صغيرة سكر
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كبد دجاج بدبس الرمان


في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل والفلفل الحار ونشوحهم مع ملعقة صغيرة من السكر حتى يأخذوا لون ذهبي ثم نضع كبد الدجاج ونشوحها ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونهدئ النار ثم نضع البصل الأخضر والثوم ونتركها حتى تنضج ثم نضيف دبس الرمان ونتركها حتى تغلي لمدة دقيقة وتقدم بالهنا والشفا.

كبد دجاج بدبس الرمان طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان مقادير كبد دجاج بدبس الرمان طريقة تحضير كبد دجاج بدبس الرمان الشيف فاطمة أبو حاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بالأبيض والأسود.. صور

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

بفستان شفاف.. ميريهان حسين تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة عاصي الحلاني

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم

ترشيحاتنا

لصحة الأم وحماية الجنين.. قائمة أدوية محظورة في فترة الحمل

تحذير عاجل.. عالم الزلازل الهولندي يتحدث عن كارثة جديدة خلال أيام

قطع المياه عن منطقة الزمالك مساء اليوم

ظنه يمزح.. طيار يستكمل رحلته رغم وفاة مساعده|ما القصة؟

بسبب الطماطم واللحوم.. مسؤول مغربي لرئيس الوزراء السابق: أنا خصيمك يوم القيامة

في الذكرى الأولى للحرب.. زيلينسكي يكشف خطورة الأوضاع في جنوب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ