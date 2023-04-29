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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للدايت.. طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في البيت

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

خبز الحبة الكاملة من المخبوزات التي يمكنك تطبيقها في المنزل إذا كنت ترغب في تناول عيش صحي، وتتبع حمية غذائية للتخلص من الوزن الزائد.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل خبز الحبة الكاملة ..

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مقادير خبز الحبة الكاملة


٣كوب دقيق أبيض
٣كوب دقيق قمح كامل
٤ملعقة كبيرة لبن بودر
ملعقة كبيرة كاكاو خام
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة ملح
أبيض بيضة
٢ملعقة كبيرة عسل أسود
نصف كوب زيت ذرة
ملعقة كبيرة خل
ماء دافئ للعجن
(للدهن)
أصفر بيضة
ملعقة صغيرة خل
(للوجه)
٢ملعقة كبيرة شوفان صحيح
٢ملعقة كبيرة حبوب كينوا
2ملعقة كبيرة بذور يقطين
٢ملعقة كبيرة بذور عباد الشمس


طريقة تحضير خبز الحبة الكاملة


(لعمل العجينة)
في العجان نضع الدقيق الأبيض ودقيق القمح الكامل والخميرة واللبن البودر والكاكاو الخام والبيكنج صودا والعسل الأسود والخل ونعجن مع إضافة الزيت تدريجياً ثم نضيف الماء تدريجياً ونعجن مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتكون عجينة لينة وملساء ومطاطية ثم نتركها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم نقسمها إلى كرات متساوية بحجم البيضة ونتركها حتى ترتاح مرة أخرى.

(لعمل الفينو والكايزر)
نفرد جزء من كرات العجينة ونلفها رول ونضغط على نهايات الرول ونغلقها ونشكل الكايزر ثم نرص أرغفة الفينو والكايزر على صينية خبز مدهونة بالقليل جداً من الزيت مع مراعاة ترك مسافات بين كل رغيف والأخر ونتركه حتى يختمر على حمام مائي ثم ندهن الوجه بخليط الدهن ونضع عليه الشوفان وحبوب الكينوا وبذور يقطين وعباد الشمس ثم ندخله فرن ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نبخه بالماء ونغطيه لمدة تقريباً ٥ دقائق ثم يقدم بالهنا والشفا
(لعمل التوست).

نفرد العجينة بنفس حجم قالب التوست ثم نفردها بشكل مستطيل بسمك ١سم ثم نلفها رول ونضعها في قالب توست مدهون بالقليل من الزيت ونتركها حتى تختمر مرة أخرى على حمام بخار ساخن "نشعل الفرن حتى يسخن ثم نطفئه ونضع في الأرضية صينية بها ماء مغلي ونضع قالب التوست على الشبكة حتى يختمر ويتضاعف حجمه" ثم نخرج قالب التوست من الفرن وندهن الوجه بخليط الدهن.

 ثم نشعل الفرن على درجة حرارة ١٧٠ حتى يصبح حامي ثم نضع التوست حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يهدأ ويقدم بالهنا والشفا.

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