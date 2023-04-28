للدايت.. طريقة عمل عيش الكيتو في البيت

عيش الكيتو من المخبوزات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويساعدك في الحفاظ على الوزن أو التخلص من الوزن الزائد إذا كنت تتبع حمية غذائية.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل عيش الكيتو.



مقادير عيش الكيتو



كوب وربع دقيق لوز

ربع كوب دقيق جوز هند

كوب ماء ساخن

3ملعقة كبيرة قشور سيلليوم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

2ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2ملعقة صغيرة خل تفاح

2ملعقة صغيرة سمسم

نصف ملعقة صغيرة ملح



طريقة تحضير عيش الكيتو



في بولة نخلط دقيق اللوز مع دقيق جوز الهند وقشور السيلليوم والبيكنج بودر والملح ثم في بولة أخرى نخلط الماء الساخن مع زيت الزيتون وخل التفاح ونضيفهم بالتدريج على خليط الدقيق ونخلط جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم نبططها قليلاً كما وضحنا بالحلقة ثم نضع السمسم على الوجه وندخل العيش الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط من الفرن لمدة 45 دقيقة ثم يقدم بالهنا والشفا.