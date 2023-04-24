طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

كفتة السمك من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع البعض إلي تناولها فيالمطاعم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة السمك فيما يلي….





مقادير كفتة السمك

كيلو سمك فيليه قشر بياض مفروم

2بطاطس مسلوقة ومهروسة

نصف كوب شبت وكزبرة

نصف كوب بقسماط مطحون

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة توم بودر

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

رشة شطة

ملح

(للتغطية)

نصف كوب دقيق

2بيضة

2ملعقة لبن

كوب بقسماط

نصف كوب دقيق

ربع كوب نشا

بابريكا

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي





طريقة تحضير كفتة السمك

تخلط مكونات الكفتة جيداً للحصول على عجينة متماسكة وإذا احتاجت كمية بقسماط زيادة نضيف لها

تشكل على شكل أقراص متوسطة الحجم

وتغطى بالدقيق ثم البيض واللبن ثم خليط البقسماط والنشا والدقيق المتبل بالملح والفلفل والبابريكا

تترك ترتاح في الثلاجة نصف ساعة وتحمر في زيت غزير ساخن

وتقدم على فرشة من أوراق البقدونس