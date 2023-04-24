طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

كفتة السمك من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع البعض إلي تناولها فيالمطاعم.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة السمك فيما يلي….
مقادير كفتة السمك
كيلو سمك فيليه قشر بياض مفروم
2بطاطس مسلوقة ومهروسة
نصف كوب شبت وكزبرة
نصف كوب بقسماط مطحون
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة توم بودر
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
رشة شطة
ملح
(للتغطية)
نصف كوب دقيق
2بيضة
2ملعقة لبن
كوب بقسماط
نصف كوب دقيق
ربع كوب نشا
بابريكا
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة تحضير كفتة السمك
تخلط مكونات الكفتة جيداً للحصول على عجينة متماسكة وإذا احتاجت كمية بقسماط زيادة نضيف لها
تشكل على شكل أقراص متوسطة الحجم
وتغطى بالدقيق ثم البيض واللبن ثم خليط البقسماط والنشا والدقيق المتبل بالملح والفلفل والبابريكا
تترك ترتاح في الثلاجة نصف ساعة وتحمر في زيت غزير ساخن
وتقدم على فرشة من أوراق البقدونس