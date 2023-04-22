سفرة تاني يوم العيد| طريقة عمل طاجن سمك بوري بالفرن

طاجن سمك بوري بالفرن من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن سمك بوري بالفرن فيما يلي...



مقادير طاجن سمك بوري بالفرن



4سمك بوري

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة كمون

ملح

(للطاجن)

2بصل مفروم

2طماطم مفرومة

3فلفل رومي أخضر مكعبات

٣فلفل رومي أحمر مكعبات

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

٢ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة صلصة

٢مكعب زبدة

نصف كوب ماء مغلي

رشة سكر

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود

(للأرضية)

4بطاطس شرائح



طريقة تحضير طاجن سمك بوري بالفرن



نغسل السمك ونجففه جيداً ثم نتبله بالكمون والكركم والملح وعصير الليمون ونتركه جانباً ثم في طاسة على النار نضع الزبدة مع القليل من الزيت ثم نضع البصل ونشوحه حتى يأخذ لون أشقر فاتح ثم نضيف الفلفل الرومي ونقلبه حتى يذبل ثم نضع الثوم ومجرد أن تظهر رائحته نضيف الطماطم والصلصة ثم نضع السكر وعصير الليمون ونتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون ونترك الخليط حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب ثم نضيف الماء المغلي ونتركه حتى يغلي مرة أخرى ثم نرفعه من على النار ثم في بايركس نضع الخلطة في أرضية البايركس ثم نضع شرائح البطاطس ونضع فوقها السمك وندخله فرن ساخن حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي ويقدم بالهنا والشفا.

