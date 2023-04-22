عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرة تاني يوم العيد| طريقة عمل طاجن سمك بوري بالفرن

طاجن بوري
طاجن بوري

طاجن سمك بوري بالفرن من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.
 

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن سمك بوري بالفرن فيما يلي...

txt

طريقة عمل رنجة المطاعم بمذاق لا يقاوم

txt

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة


مقادير طاجن سمك بوري بالفرن


4سمك بوري
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة كركم
ملعقة كبيرة كمون
ملح
(للطاجن)
2بصل مفروم
2طماطم مفرومة
3فلفل رومي أخضر مكعبات
٣فلفل رومي أحمر مكعبات
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
٢ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة صلصة
٢مكعب زبدة
نصف كوب ماء مغلي
رشة سكر
ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل أسود
(للأرضية)
4بطاطس شرائح


طريقة تحضير طاجن سمك بوري بالفرن


نغسل السمك ونجففه جيداً ثم نتبله بالكمون والكركم والملح وعصير الليمون ونتركه جانباً ثم في طاسة على النار نضع الزبدة مع القليل من الزيت ثم نضع البصل ونشوحه حتى يأخذ لون أشقر فاتح ثم نضيف الفلفل الرومي ونقلبه حتى يذبل ثم نضع الثوم ومجرد أن تظهر رائحته نضيف الطماطم والصلصة ثم نضع السكر وعصير الليمون ونتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون ونترك الخليط حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب ثم نضيف الماء المغلي ونتركه حتى يغلي مرة أخرى ثم نرفعه من على النار ثم في بايركس نضع الخلطة في أرضية البايركس ثم نضع شرائح البطاطس ونضع فوقها السمك وندخله فرن ساخن حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي ويقدم بالهنا والشفا.
 

سمك بوري طاجن سمك بوري بالفرن طريقة عمل طاجن سمك بوري بالفرن الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة تحضير طاجن سمك بوري بالفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

الإفراج بالعفو عن 1920 محبوسا بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء (صور)

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

لقوا مصرعهم في ليبيا.. تشييع جثامين 6 شباب بمسقط رأسهم أسيوط

موضوعات متعلقة

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

طريقة عمل رنجة المطاعم بمذاق لا يقاوم

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

4 أبراج تعشق تربية الحيوانات الأليفة| هل أنت منهم؟

قبل ما تشربه.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي باللبن في العيد

أضرار كارثية| احذر من الإفراط في تناول الكحك خلال عيد الفطر

بالأبيض الجريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

شاهد .. رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بعيد الفطر

طيران الإمارات يعلن تعليق رحلات الطيران إلى الخرطوم حتى نهاية مايو المقبل

هل ولد النبي محمد في 22 إبريل ميلادية وما اسمه كاملا؟ صحح معلوماتك

كارثة.. ثوران بركان رينكون ديلا في كوستاريكا وانبعاث كبير للغازات الحمضية

الصحة: فحص مليون و930 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

الأسمدة والأدوية أبرزها.. 29% زيادة في الصادرات غير البترولية العام المالي الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة بوجه غوريلا.. حقيقة صورة أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا

قبل مباراة الأهلي والرجاء| كولر يحذر الشناوي ويستبعد 4 لاعبين

سفرة تاني يوم العيد| طريقة عمل طاجن سمك بوري بالفرن

النظر في المرآة يشير للإصابة بمرض خطير| تفاصيل

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ