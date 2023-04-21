سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

تحتار الكثير من الأشخاص في اختيار الأطباق والأكلات سفرة أول يوم عيد الفطر المبارك، ويبحث البعض عن طرق ووصفات جديدة لتقديم الأسماك المملحة مثل السردين والرنجة في العيد.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة فيما يلي....

سفرة عيد الفطر

طريقة عمل مكرونة بالرنجة



المقادير :-

رنجة مقطعة

كيس مكرونة مسلوقة

3طماطم مقطعة

٢فلفل ألوان مفروم

٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

حزمة بصل أخضر حلقات

كوب عصير ليمون

زيت

طريقة التحضير :-

في بولة نضع كل المكونات "ويمكن أن نضيف القليل من صوص الطحينة" ونقلب جيداً ثم تقدم وصحتين وهنا



طريقة عمل صينية السردين المقلي



2 كيلو سردين

1 كيلو دقيق

ثوم مفروم ناعم

ملح

كمون

عصير ليمون

4 ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير

نحضر السردين ونغسله جيدا ونقطع الرأس ونخليه من سلسله الظهر ونضعه فى مصفاه حتى يتصفى جميع الماء الذى به

ثم نحضر دقيق ونضعه فى كيس ثلاجه للتغليف

نضع السردين فى طبق ونضع عليه كمية من الثوم مع الملح مع الفلفل الحار مع عصير الليمون ونقلبه جيدا بدون أن يتهري ونأخذ كمية كمية ونضعها فى كيس الثلاجه الموجود به الدقيق ونرجه حتى يتغلف جميع السردين من جميع الاتجاهات

ثم نحضر صينية مستديرة ونضع بها قليل من الزيت ثم نبدأ بإخراج السردين من الدقيق وازاله الدقيق الزائد من عليه ورصه فى الصينية على شكل دائري ثم نضعه على نار متوسطة ونغطيه، سنلاحظ تماسك السردين ببعضه ويأخذ شكل القرص الدائري ونقلبه على الجانب الآخر، ثم ننزله فى الصينية مرة اخرى حتى يتحمر من الجانب الاخر ونقدمه مع عصرة ليمون ورشة بقدونس.