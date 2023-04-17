ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة؟

مع الاحتفال بعيد شم النسيم يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الرنجة فهي من أبرز وأهم طقوس الأحتفال بهذا اليوم.



وتعتبر الرنجة، من الأسماك الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير تناولها، لكن يجب عدم الأفراط في تناولها لكي يستفاد الجسم من فوائد الرنجة الصحية.



كشف الدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن فوائد تناول الرنجة.



كتب الدكتور شريف حسين في منشوره:"اكل الرنجة مفيد جدا وهو مصدر لفيتامينات “ب٦” و “ب١٢” والكالسيوم والحديد."



تابع:" وفيها نسبة عالية من الدهون الصحية "الأوميجا3" الهامة لتنشيط الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة وصحة الجسم ومهمة كمان لخفض دهون الدم الغير المرغوبة فيها."



وأضاف:" تتميز الرنجة بأن بها نسبة كبيرة من الزنك وهو يعتبر منشط للمناعة وتساعد على حيوية الجلد والشعر، وبها كمية كبيرة من اليود الهام لتنشيط الغدة الدرقية."

