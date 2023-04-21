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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رنجة المطاعم بمذاق لا يقاوم

رنجة المطاعم
رنجة المطاعم

الرنجة من الأكلات اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل رنجة المطاعم.


مقادير رنجة المطاعم


نصف كيلو رنجة مخلية مكعبات
١بطاطس مكعبات مسلوقة 
نصف كوب بصل أخضر شرائح 
ربع كوب عصير ليمون
نصف كوب طحينة
ربع كوب خل
ربع كوب زيت
ملعقة صغيرة شطة مجروشة
ملعقة صغيرة كمون


طريقة تحضير رنجة المطاعم


في الكبة نضع الطحينة والخل وعصير الليمون والزيت والكمون والشطة ونخفق جيداً ثم نضع الرنجة والبصل الأخضر والبطاطس ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متجانس وتقدم بالهنا والشفا.

الرنجة طريقة عمل رنجة المطاعم مقادير رنجة المطاعم طريقة تحضير رنجة المطاعم الشيف فاطمة أبو حات

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