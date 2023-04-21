طريقة عمل رنجة المطاعم بمذاق لا يقاوم

الرنجة من الأكلات اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل رنجة المطاعم.



مقادير رنجة المطاعم



نصف كيلو رنجة مخلية مكعبات

١بطاطس مكعبات مسلوقة

نصف كوب بصل أخضر شرائح

ربع كوب عصير ليمون

نصف كوب طحينة

ربع كوب خل

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة شطة مجروشة

ملعقة صغيرة كمون



طريقة تحضير رنجة المطاعم



في الكبة نضع الطحينة والخل وعصير الليمون والزيت والكمون والشطة ونخفق جيداً ثم نضع الرنجة والبصل الأخضر والبطاطس ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متجانس وتقدم بالهنا والشفا.