4 أسباب صادمة لعدم السيطرة على مستوى السكر في الدم|تفاصيل

يحدث مرض السكري عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين الذي يحضره البنكرياس، يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع السكر في الدم ، إلى الإصابة بمرض السكري الذي يتطور بشكل أكبر لتلف الأعصاب والأوعية الدموية.



يشتكي الكثير من الأشخاص من أن مستوى السكر في الدم لديهم لا ينخفض على الرغم من العديد من الاحتياطات، نوضح لكم فيما يلي السبب المحتمل لارتفاع مستوى السكر في الدم على الرغم من المحاولة.



- تتوقف عن تناول الأدوية بمجرد أن ترى أن مستوى السكر في الدم تحت السيطرة

يمكن إيقاف أدوية السكر مؤقتًا أو في حالات قليلة بشكل دائم، لكن كل هذا يتوقف على أسلوب حياة الفرد ونظامه الغذائي، وعلى الرغم من ذلك “يجب الاستمرار في تناول الأدوية حتى لو كانت السكريات تحت السيطرة لأن الفرد المصاب بالسكري عادة ما يكون مقاومًا للأنسولين أو يعاني من نقص ونمط حياة صحي والأدوية تحافظ على السكر تحت السيطرة، ويضيف أن سكر الدم غير المنضبط سيستمر في استنزاف خلايا إثبات الأنسولين في جسمك.

- أنت تفترض أن النحافة لن تؤثر على مستوى السكر في الدم

يتحدث الدكتور طيال عن مفهوم خاطئ مهم آخر حول مرض السكري، "صحيح أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري ولكن هذا ليس صحيحًا دائمًا، هناك أنواع معينة من مرض السكري مثل مرض السكري من النوع 1 و LADA الذي يظهر بشكل نموذجي في الأفراد ذوي الوزن الطبيعي أو المنخفض، كما أنه في الأشخاص الذين يعانون من نسبة السكر في الدم غير المنضبط منذ فترة طويلة ، يمكنهم البدء في فقدان الوزن بسبب فقدان العضلات والدهون في الجسم.

-لا ترى أي أعراض ولا تقيس مستوى السكر في الدم

يقول الدكتور طيال: "قبل ظهور الأعراض الصريحة لارتفاع نسبة السكر في الدم والتي تتمثل في العطش المفرط والجوع الشديد وتكرار التبول والشعور بالضعف الشديد ، هناك بعض العلامات التي يجب على المرء أن يبحث عنها للكشف عن ارتفاع نسبة السكر في الدم" ، ويؤكد على العلامات الشائعة من مرض السكري الذي لا ينبغي تجاهله، "الأكثر شيوعاً هو سواد الجلد حول العنق وتحت الإبطين والأربية، ضعف المناعة الذي يؤدي إلى التهابات متكررة مثل التهاب الجريبات هو مؤشر آخر.

-أنت تبطئ بمجرد تشخيصك بمرض السكري

يتحدث الخبير عن افتراض مهم حول مرض السكري، يسلط الضوء على كيفية تباطؤ العديد من الأشخاص ويميلون إلى القيام بنشاط بدني أقل بمجرد تشخيص إصابتهم بمرض السكري، "تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ذات أهمية قصوى لكل فرد ، مصاب بالسكري أو غير مصاب بالسكري للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على السكر تحت السيطرة، يوصى به على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع والتي يجب أن تشمل كل من تمارين القلب وتمارين القوة "، كما يقول الدكتور طايل،" تستهلك العضلات نسبة السكر في الدم الزائدة ولكن في مرضى السكر تصبح هذه العملية بطيئة، ممارسة الرياضة واللياقة البدنية يزيدان من كتلة العضلات التي بدورها تساعد في السيطرة على السكر، كما أن التمارين الرياضية تقلل الدهون الزائدة في البطن والتي تعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع ضغط الدم السكري وأمراض نمط الحياة الأخرى ".

يحث الدكتور طيال: "علينا أن نتذكر أن مرض السكري قاتل صامت وفي كثير من الحالات قد لا يعاني الفرد من أي علامات وأعراض ، ومع ذلك قد يكون مصابًا بمرض السكري الذي لا يمكن تحديده إلا من خلال الفحص المنتظم"، يحذر من عدم ممارسة الرياضة على معدة فارغة لمنع نوبات انخفاض السكر في الدم ".

المصدر: timesofindia