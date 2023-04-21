أضرار كارثية| احذر من الإفراط في تناول الكحك خلال عيد الفطر

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الكحك خلال ثلاثة أيام العيد.

لكن حذر العلماء و الخبراء من الأفراط تناول الكحك خلال أيام عيد الفطر المبارك، ولابد من تناوله بكميات غير مبالغ فيها حتى لا تتعرض للعديد من المشاكل الصحية.

أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

- زيادة الوزن

يزيد استهلاك الكثير من السمن والدقيقو السكر المضاف من خطر زيادة الوزن ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية.

- خطر الإصابة بأمراض القلب

يزيد استهلاك السكر المضاف من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والالتهابات. تم ربط الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

-حب الشباب

يمكن للأنظمة الغذائية عالية السكر أن تزيد من إفراز الأندروجين ، وإنتاج الزيت ، والالتهابات ، وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

-يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

قد يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين ، وكلاهما من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2.

- يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يؤدي الكثير من السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين والالتهابات ، وكلها عوامل خطر للإصابة بالسرطان.

- الإصابة بالاكتئاب

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف والأطعمة فائقة المعالجة إلى زيادة خطر الاكتئاب لدى كل من الرجال والنساء.

المصدر: healthline

