طريقة عمل هاش براون البطاطس.. أحلى من الجاهز

هاش براون البطاطس من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل هاش براون البطاطس.



مقادير هاش براون البطاطس



٢بطاطس مبشورة

بصلة مبشورة

فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة زبدة

٢بيض

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي



طريقة تحضير هاش براون البطاطس



في مصفاة نعصر البطاطس المبشورة مع البصلة والثوم ثم نخلطهم حتى يتصمغوا جيداً ثم نضعهم في بولة ونضيف عليهم البيض والملح والفلفل الأسود والدقيق ونخلط جيداً حتى يتكون خليط متجانس ثم نشكله على شكل أقراص ثم نقليها في زيت غزير ساخن وتقدم مع شرائح البصل الأخضر وبالهنا والشفا.