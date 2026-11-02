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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نهاية الكيف.. استئنافية أسيوط تحيل أوراق هوبا وبري للمفتي لقتلهما صديقهما بسبب خلاف على ثمن شراء المخدرات

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر

أحالت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، أوراق شخصين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهما بعد ادانتهما بقـ.ـتل شخص وإصابة 3 آخرين بسبب خلافات مالية ثمن شراء مواد مخدرة بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح بأسيوط.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال إبراهيم محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي أحمد ومحمد جمال علي، و أمانة سر عليان جامع ووائل عبدالحميد وأحمد سعد. 

بلاغ بوجود جثة ومصابين

تعود وقائع القضية رقم 21242 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة ببلاغ من أهالي قرية عرب الكلابات بوجود جثة و3 مصابين بطريق عزبة الشيخ سويف ناحية قرية عرب الكلابات .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد محمد هاشم معاون وحدة مباحث مركز الفتح وتبين من المعاينة والفحص مقتل " هيثم .م . س " وإصابة كلا من " هشام . ف . ب " و " عثمان . ع . ع " و " جمال . ش . أ " .

على الفور أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث المديرية وقيادة الرائد أحمد محمد هاشم معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح لتحديد مرتكب الواقعة.

تحديد مرتكبي الواقعة 

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث  وتنشيط المصادر السرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " إيهاب . ع . ب " وشهرته " هوبا " 21 عاما و " الصحابي . ص . ص " وشهرته " بري " 24 عاما مقيمان قرية عرب الكلابات .

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات مالية بين المتهمان والمجني عليه الأول بسبب ثمن مواد مخدرة وعلى اثر ذلك قام المتهمان بالتربص للمجني عليه الأول وأثناء سيرة بتوك توك الخاص به وبصحبته باقي المجني عليهم في طريقهم لقرية عرب الكلابات لشراء مواد مخدرة وبعد خروجهم على إحدى الطرق الفرعية لانتظار وصول المجني عليه الأول لاصطحابهم بالتوك توك الخاص به لعودتهم إلى مدينة أسيوط فوجئوا بالمتهمان فقاموا بالدلوف مسرعين داخل التوك توك وقام المجني عليه الأول بقيادة التوك توك مسرعا محاولا الهرب من المتهمين ولكن قاما المتهمان بملاحقتهم بدراجة نارية قيادة المتهم الثاني وأطلق عيارا نارية استقر في رأس المجني عليه الأول مما أودى بحياته وانقلاب التوك توك وباقي المجني عليهم مما أدى الى إصابتهم.

أسيوط جنايات أسيوط المفتي خلافات مالية شراء مواد مخدرة مركز الفتح

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