للكبد والقولون والزهايمر.. لن تتوقع فوائد البصل

البصل واحدا من أقدم أنواع النباتات التي زرعها الإنسان منذ العصور التاريخية القديمة ، حيث زُرع واستعمل كغذاء ودواء قبل الميلاد بمئات السنين وله فوائد صحية عديدة ، ويحتوي علي عناصر غذائية كثيرة ومتنوعة .. ولكن اكثر الفوائد تكون على الكبد .

نرصد في هذا التقرير فوائد مذهلة للبصل على الجسم بصفة عامة وعلي البكد بصفة خاصة وفقا لموقع everydayhealth.

فوائد غير متوقعة للبصل:

أثبتت دراسة حديثة أجريت على فئران تجارب يعانون من مرض الكبد الدهني، إنّ إضافة البصل مع نظام غذائي صحي يخفف من مستوى الدهون، ونسبة السكر في الدم، ونقص شحميات الدم، ويقلل من مؤشرات الالتهابات في الجسم.

⁃ البصل يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي حيث حتوى البصل من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية يحفز من تواجد البكتيريا النافعة في المعدة والأمعاء، ويساهم بتحسين وظائف الكلى.

⁃ يساعد فى تعزيز صحة القلب ويعد محتوى البصل من المركبات الكبريتية العضوية على تقليل من مستوى الكولسترول في الجسم،

⁃ وقد يساعد ذلك على تحطيم جلطات الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

⁃ يساهم في تقوية الشعر وتعزيز نضارة البشرة يعزز محتوى البصل من فيتامين ج من دعم بناء الكولاجين والحفاظ عليه في كل من البشرة والشعر الذي يساهم بتوفر بنية قوية لشعر والبشرة.

⁃ يعمل على تقليل خطر الإصابة بالزهايمر لتواجد مركبات فلافونويد في البصل بكثرة يساهم في تقليل تلف خلايا الدماغ التي تتسبب على المدى في الإصابة بالزهايمر.

⁃ كشف فريق من الأطباء الأمريكيين من جامعة كورنل في نيويورك أن البصل ذا الرائحة النفاذة والقوية يحتوي على أكبر كمية ممكنة من المواد المضادة للأكسدة ، والتي تعتبر أفضل الوسائل للحد من انتشار الأورام السرطانية الموجودة في خلايا الكبد والقولون.

⁃ ووجد الباحثون أن كثافة العظام تزيد بعد أربعة أسابيع من تناول البصل بنسبة 3,1% ، ونصح علماء مدينة نيويورك بتناول البصل ذي الرائحة النفاذة لما له من أثر فعَّال في الوقاية من سرطان الكبد والقولون. وتوصل العلماء في السابق إلى فوائد البصل في مقاومة الأورام وخاصة السرطانية منها ، إلا أن هذه الدراسة جاءت لتؤكد للمرة الأولى أن الأنواع القوية من البصل هي الأنجع في مقاومة الأورام السرطانية ،

⁃ وأشار خبراء التغذية والصحة أن البصل يفوق التفاح بفوائده الكثيرة وقيمته الغذائية ، ففيه 20 ضعفاً من الكالسيوم الموجود في التفاح ، وضعف ما فيه من الفوسفور وثلاثة أضعاف ما يحتويه من فيتامين (أ) ، وهو يحتوي على فيتامين (سي) والكبريت والحديد ومواد وعناصر غذائية أخرى تساعد على إدرار البول والمادة الصفراوية من الكبد ، وتتصف أيضاً بأنها ملينة للأمعاء ومقوية للأعصاب وتعمل على ضبط نسبة السكر في الدم أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن طبخ البصل يفقده التأثيرات الناتجة عن هذه المادة ، وعادة ينصح بتناول البصل مطبوخاً لتليين الأمعاء والمساعدة على الهضم ، لأن البصل النيئ صعب الهضم ، لهذا لا ينصح الذين يعانون من عسر الهضم أو بعض الاضطرابات الهضمية الأخرى بتناوله نيئاً.