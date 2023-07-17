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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأيام المحرم صيامها طوال العام .. خمسة ابتعد عنها

الصيام
الصيام

قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، إن الأيام التي لا نصوم فيها طوال العام ، هي خمسة أيام .

دار الإفتاء: يستحب شرعا الصوم في شهر المحرم

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

وأضاف أمين الفتوى ، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، أن الأيام التي لا نصوم فيها هي : عيد الفطر - عيد الأضحى - أيام التشريق الثلاثة.

وأشار إلى أن أي يوم غير هذه الأيام ، يجوز للإنسان أن يصومه بلا أي حرج ، ما دام الإنسان المسلم قادرا على الصيام.

وأوضح ، أن صيام آخر يوم من شهر ذي الحجة وهو آخر يوم في العام الهجري ، أو أول يوم في شهر المحرم ، وهو أول يوم في العام الهجري الجديد ، لا حرج فيه شرعا ولا يوجد ما يمنعه.

صيام أول يوم في العام

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ،...الحديث» رواه مسلم.

وأضافت دار الإفتاء ، في فتوى لها ، أن الشرعُ الشريف ، ندب المسلمين إلى صيام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر الله المحرم؛ لما في ذلك من الثواب العظيم؛ الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم، وقوله: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

وأشارت إلى أنه يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم في أوله وفي وسطه وفي آخره؛ لما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ» أخرجه مسلم.

وأكدت أن الادعاء بأن بداية العام ليست من الأعياد فلا تصح التهنئة به هو قول مردود؛ لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، فهي مشروعة عند حصول النِّعم، وذهاب النِقَم، ولا يخفى ما في بداية العام من تجدُّد نعمة الحياة على كل إنسان، ثم إن بداية العام تتكرر؛ فهي عيدٌ في المعنى، وأهل اللغة يسمون كل ما يعود "عيدًا".

وأوضحت ، أن من معاني الهجرة أن يهجر المسلم كل ما يؤدي إلى كدر الحياة، وأن يؤدي عمله على أكمل وجه بإعمال ضميره في مناحي حياته كلها، وأن يظل ثابتًا على الخلق القويم، فليست الهجرة فقط ترك مكان لمكان ولكن ترك المعاصي والأخلاق الذميمة إلى الطاعة والعمل الصالح.
 

الأيام التي لا نصوم فيها العام خمسة أيام دار الإفتاء ا عيد الفطر عيد الأضحى أيام التشريق

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