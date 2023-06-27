موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

موعد اذان الفجر يوم عرفة .. أصبح موعد اذان الفجر يوم عرفة محل بحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لأن الكثير من المسلمين يصومون هذا اليوم، ويبحث الكثير عن موعد اذان الفجر يوم عرفة حتى يتناولوا وجبة السحور قبل صومهم، وعلى كل مسلم مؤمن بالله وحده أن ينتهز الفرصة لأن يوم عرفة أعظ أيام السنة فصيامه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .

موعد اذان الفجر يوم عرفة

يؤذن لصلاة الفجر فى القاهرة فى تمام الساعة ٤:١٠ ص



مواقيت الصلاة يوم عرفة

الشروق ٥:٥٦ ص

الظُّهْر ١٢:٥٨ م

العَصر ٤:٣٤ م

المَغرب ٨:٠٠ م

العِشاء ٩:٣٤ م

دعاء يوم عرفة

جاء في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم: (خير الدّعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير).

صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين فرَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

وقد ورد في صيام يوم عرفة العديد من الأحاديث ويستحب صومه لغير الحاج مستحب باتفاق الفقهاء، ويستحب الدعاء فيه، وورد دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح، وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

فضل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين»، كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.