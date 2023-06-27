دعاء يوم عرفة مكتوب.. واظب عليه حتى أذان المغرب وشاهد النتيجة

دعاء يوم عرفة مكتوب.. منذ غروب شمس يوم التروية أمس الإثنين وبدأ الطلب والبحث بين جموع المسلمين عن دعاء يوم عرفة وأدعية يوم عرفة أو فضل يوم عرفة وثواب صيامه، والصيام في يوم عرفة يكون لغير الحاج فقط وأجره عظيم عند الله، وصيامه يكفر ذنول سنة سابقة وأخرى مقبلة، أما الحاج فيكره له صوم هذا اليوم.

دعاء يوم عرفة مكتوب

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

"اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".

"ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".



اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا".

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابة بعد اجابه لبيك رضا وحسن خاتمه لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا.

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض

أدعية الشفاء للمريض كثيرة وقد وردت أدعية للشفاء في القرآن والسنة كثيرة ولنا في قصة مرض سيدنا أيوب الأسوة الحسنة عندما قال ( وأيوب إذ نادىٰ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ۖ ) ، و دعاء الشفاء العاجل للمريض وأنت بجواره يعد من الأمور التي تحسن الحالة النفسية للمريض وتفتح له طاقة الأمل والنور في الشفاء بإذن الله وترفع روحه المعنوية إلى أعلى الدرجات، واليك افضل دعاء للشفاء العاجل

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

دعاء يوم عرفة مكتوب

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

"اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".

"ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".



اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا".

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابة بعد اجابه لبيك رضا وحسن خاتمه لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا.

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض

ادعية الشفاء للمريض كثيرة وقد وردت أدعية للشفاء في القرآن والسنة كثيرة ولنا في قصة مرض سيدنا أيوب الأسوة الحسنة عندما قال ( وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ۖ ) ، و دعاء الشفاء العاجل للمريض وأنت بجواره يعد من الأمور التي تحسن الحالة النفسية للمريض وتفتح له طاقة الأمل والنور في الشفاء بإذن الله وترفع روحه المعنوية إلى أعلى الدرجات، واليك افضل دعاء للشفاء العاجل

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.