عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم عرفة مكتوب.. واظب عليه حتى أذان المغرب وشاهد النتيجة

صدى البلد

دعاء يوم عرفة مكتوب..  منذ غروب شمس يوم التروية أمس الإثنين وبدأ الطلب والبحث بين جموع المسلمين عن دعاء يوم عرفة وأدعية يوم عرفة أو فضل يوم عرفة وثواب صيامه، والصيام في يوم عرفة يكون لغير الحاج فقط وأجره عظيم عند الله، وصيامه يكفر ذنول سنة سابقة وأخرى مقبلة،  أما الحاج فيكره له صوم  هذا اليوم. 

دعاء يوم عرفة مكتوب 
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".
"اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".
"ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".


اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا".
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابة بعد اجابه لبيك رضا وحسن خاتمه لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا.

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض  

أدعية الشفاء للمريض كثيرة وقد وردت أدعية للشفاء في القرآن والسنة كثيرة ولنا في قصة مرض سيدنا أيوب الأسوة الحسنة عندما قال ( وأيوب إذ نادىٰ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ۖ ) ، و دعاء الشفاء العاجل للمريض وأنت بجواره يعد من الأمور التي تحسن الحالة النفسية للمريض وتفتح له طاقة الأمل والنور في الشفاء بإذن الله وترفع روحه المعنوية إلى أعلى الدرجات، واليك افضل دعاء للشفاء العاجل

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

دعاء يوم عرفة مكتوب 
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".
"اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".
"ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".


اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا".
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابة بعد اجابه لبيك رضا وحسن خاتمه لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا.

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض  

ادعية الشفاء للمريض كثيرة وقد وردت أدعية للشفاء في القرآن والسنة كثيرة ولنا في قصة مرض سيدنا أيوب الأسوة الحسنة عندما قال ( وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ۖ ) ، و دعاء الشفاء العاجل للمريض وأنت بجواره يعد من الأمور التي تحسن الحالة النفسية للمريض وتفتح له طاقة الأمل والنور في الشفاء بإذن الله وترفع روحه المعنوية إلى أعلى الدرجات، واليك افضل دعاء للشفاء العاجل

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

دعاء يوم عرفة مكتوب دعاء يوم عرفة ادعية الشفاء للمريض افضل دعاء يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

بث مباشر من جبل عرفات لنقل شعائر الركن الأعظم

ترشيحاتنا

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

سعر فيات X500 موديل 2023 في مصر .. صور

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

الزمالك يخشى مفاجآت غزل المحلة في الدوري المصري .. الليلة

خلال اقتحامها نابلس.. قوات الاحتلال تصيب فلسطينيين وتعتقل 6

ارتفاع واضح في درجات الحرارة..تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ