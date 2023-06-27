دعاء يوم عرفة لتفريج الهم والضيق.. واظب عليه حتى غروب الشمس

دعاء يوم عرفة لتفريج الهم والضيق.. يوم عرفة من أفضل أيام الله عز وجل فهو ركن الحج الأعظم ينبغي الحرص فيه على الذكر والتهليل والدعاء وإن كان ثواب الصيام فيه كبير نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، ووالدعاء يوم عرفة مستجاب، فيجب على كل مسلم استغلال هذا اليوم والدعاء بما يشاء سواء لتفريج هم أو كرب او لقضاء حاحة أو لتيسير أمر .

دعاء يوم عرفة لتفريج الهم والضيق الشديد

قالت دار الإفتاء المصرية إن دعاء تفريج الهم والكرب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو: "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال".

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في دعاء تفريج الهم والكرب ما رواه أحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي حيث قال: "ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال (اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمى) إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، و اقطعه ممن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، ويا صارف كل بلية، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

دعاء يوم عرفة لتيسير الأمور

الإكثار من الاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله، والدعاء بالاسم الأعظم، ودعاء الكرب، ودعوة يونس عليه السلام؛ لقوله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا*يرسل السماء عليكم مدرارا*ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).

دعوة ذو النون إذ هو في بطن الحوت، (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، لم يدع بها مسلم إلا استجاب الله له.

دعوة ذو النون إذ هو في بطن الحوت، (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، لم يدع بها مسلم إلا استجاب الله له.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن أبي بن كعب، قلت: (يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك).(الله الله ربي لا أشرك به شيئا).

(اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، وشفاء صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي)، من قاله أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا.

(اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت).

أفضل دعاء يوم عرفة

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

"اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".

"ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".

" اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا".

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابة بعد اجابه لبيك رضا وحسن خاتمه لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا.

