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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد فهيم: لو فيا حاجة حلوة تبقى من المرحوم خالد صالح.. فيديو

خالد صالح
خالد صالح

تحدث الفنان أحمد فهيم عن الفنان الراحل خالد صالح، موضحًا صلة القرابة بينهم وأنه أكتسب منه العديد من المهارات التمثيلية، كاشفًا عن المهن التي امتهنها قبل مهنة التمثيل، بجانب حديثه عن عائلته.

وقال أحمد فهيم خلال لقائه مع المذيعة نورهان عبد الفتاح، في برنامج زووم ونص، المذاع عبر شاشة قناة “هي": المرحوم خالد صالح كان خالي وأخويا الكبير وصاحبي وكل حاجة في حياتي، واشتغلت معاه 15 سنة بداية من فيلم خلي الدماغ صاحي والنعامة والطاووس وميدو مشاكل وهي فوضة، رحلة كبيرة اتعلمت منه كل حاجة مش في التمثيل بس في الحياة كمان، لو فيا حاجة حلوة تبقى من المرحوم خالد صالح.

وتابع أحمد فهيم : لما قولتله إني عايز أمثل قالي مفيش حاجة اسمها عايز تمثل، ينفع تقول أنا عايز أبقى دكتور أو محامي؟ التمثيل مهنة زيها زي الدكتور والمحامي لازم تتعلم الأول وبعدين تقول أنا عايز أمثل، أتعلم الأول واتمن من أدواتك وبعدين نقول أنك ينفع تمثل، وبالفعل فضلت 10 سنين بتعلم وبتفرج، يارب أكون اتعلمن وأكون قادر أقدم للناس حاجة تليق بيهم.

 المهن التي امتهنها قبل امتهانه مهنة التمثيل

أما عن المهن التي امتهنها قبل امتهانه مهنة التمثيل، فعلق أحمد فهيم، قائلًا: أنا اشتغلت في الحلويات زمان وحاجات كتير مش حلويات بس، اشتغلت مندوب مبيعات، وفي معرض عربيات، بس ولا حاجة اشتغلتها وكنت ناوي أكمل فيها، أنا كنت ناوي أبقى ممثل ومستني الفرصة، وكل اللي كنت بشتغله كنت بتعلم منه اللي فادني في التمثيل.

علاقته الأسرية بـ أولاده

وعن علاقته الأسرية بـ أولاده، فقال أحمد فهيم: أنا مش طول الوقت مع أولادي بحكم شغلي، وبحاول على قد ما أقدر لما يكون في وقت فاضي أشوفهم وأسافر معاهم، والحمد لله أولادي متفهمين طبيعية شغلي، وطبعًا جدًا فرحانين بنجاحي وأصحابهم اللي مكانوش بيكلموهم من زمان يكلموهم تاني، وبقى عدهم حالة من الفرحة وأنا مبسوط إني سبب في سعادتهم، وأولادي الصغيرين لما بيمشوا معايا ويشوفوا الناس بتتصور ومعايا بقوا هما كمان يقفوا معايا يتصوروا، الحمد لله عايش حالة فنية وأسرية ناجحة.

أنا مش أب شديد خالص

وأضاف: أنا مش أب شديد خالص أنا سهل وكل اللي يهمني إني ابسطهم ونفسي أحقق لهم كل اللي بيتمنوه، ولغاية دلوقتي محدش منهم فكر إنه يدخل الوسط الفني، وربنا يوفقهم في أي مجال يختاروه.

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