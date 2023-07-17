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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فهيم: بدايتي الحقيقية مسلسل العار.. وعندنا أزمة في الكُتاب

احمد فهيم
احمد فهيم

كشف الفنان أحمد فهيم تفاصيل بداياته الفنية، موضحًا أن بدايته الحقيقة كانت في مسلسل العار للمخرجة شيرين عادل، كما أعرب عن أمنيته في المشاركة في عمل سينمائي وطني يتناول الريف والشارع المصري.

وقال أحمد فهيم خلال لقائه مع المذيعة نورهان عبد الفتاح، في برنامج زووم ونص، المذاع عبر شاشة قناة “هي”: أنا جزء من العمل وأهم حاجة إني هعمل شغلي كويس، العمل نجح الحمد لله، ولكن المهم إني أكون جوا العمل مميز سواء العمل نجح أو لأ، ودي حاجة مش في إيدي، والحمد لله الناس بتثني عليا في الدورين.

وتابع: أول مشهد ليا أعمله كان في مسلسل سلطان الغرام، كانوا مزنوقين في ممثل لأن الممثل اللي عمل الشخصية مكنش عارف يقول المشهد فاستعانوا بيا أنا، وبعد كده مسلسل بعد الفراق عملت مشهدين، وبعدين أول 6 حلقات ليا كان مسلسل العار مع  شيرين عادل، والمسلسل ده عزيز على قلبي ومهم جدًا في المشوار.

وأضاف: كل الأعمال اللي عملتها قريبة من قلبي لأنها محطات في المشوار، ولكن مسلسل العار كان أول دور حقيقي عملت 6 حلقات، قبل مسلسل العار كنت بعمل مشهد، وكنت بقعد أشحن نفسي قبل تصوير المشاهد في مسلسل العار، ولغاية دلوقتي الحمد لله عندي نفس الطاقة اللي كانت موجودة في مسلسل العار، علشان أظهر للجمهور حقيقي على الشاشة.

أي حد أنا مشتغلتش معاه نفسي أشتغل معاه

أما عن الفنانين الذي يتمنى مشاركتهم في عمل فني، فعلق أحمد فهيم قائلًا: أي حد أنا مشتغلتش معاه نفسي أشتغل معاه، لأن  بعتبر كل حد أنا مشوفتوش لسة وموقفتش معاه قدام الكاميرا تجربة جديدة وهشوف منه حاجة جديدة، وكل اللي موجودين في الساحة الفنية أساتذتي وعلى راسي.

وأعرب أحمد فيهم عن أمنيته في المشاركة في عمل سينمائي يتناول الريف المصري، قائلًا: في أزمة في الكُتاب ودلوقتي بندخل الأفلام نتفرج واحد بيحب واحدة وبيغني ليها أغنيتين وبطلع من الفيلم مش فاهم حاجة ولا فاكر أي حاجة، أعملوا لينا يا جماعة أفلام عن تاريخنا الريف المصري والشارع، هو ده الواقع.


 

أحمد فهيم الفن مسلسل العار شيرين عادل توك شو

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