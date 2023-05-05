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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فهيم: بكيت لما شوفت أفيش جعفر العمدة.. وضرب محمد رمضان بـ"الشلوط" كان بالإتفاق

أحمد فهيم في مسلسل
أحمد فهيم في مسلسل جعفر العمدة

أظهر الفنان أحمد فهيم أداءً تمثيليًا رائعًا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي “جعفر العمدة” و “عملة نادرة”؛ حيث لقى إشادات وتفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير عن دوره المتميز في “جعفر العمدة”، وفي هذا الصدد حل الفنان أحمد فهيم ضيفًا في لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية “دي إم سي”، حيث تحدث عن بداياته في المجال الفني وكواليس دوره في “جعفر العمدة”، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أهم تصريحاته.
 


وقال أحمد فهيم إنه بدأ مسيرته الفنية من عام 2004 برفقة الفنان الراحل خالد صالح، :" اشتغلت مع الراحل خالد صالح في خلي الدماغ صاحي، النعامة والطاووس وميدومشاكل وغيرهم"، متابعًا :" اول ما اشتغلت معاه قلتله عايز أمثل.. قالي لازم تتعلم الأول وبعدين تمثل.. وانا بشتغل بقيت اتعلم واشوف ايه اللي بيحصل وبراقب كل حاجة بتتعمل ازاي وبشوفها بعين اللي حابب".
 

أحمد فهيم وخالد صالح

وتابع “فهيم” أن أول مشهد له كان في مسلسل “سلطان الغرام”، مضيفًا:"وبعد كده بدأت الثقة تزيد شوية فا اخد 4 مشاهد في مسلسل بعد الفراق وبعد كده دور في مسلسل تاجر السعادة".

 

أحمد فهيم في جعفر العمدة

وأكد: “الكلام اللي سمعته عن مسلسل جعفر العمدة عوضني عن سنين الشقى اللي شوفتها في الشغلانة”.
 

كواليس التحضير لشخصية سيد العمدة
 

وكشف عن تفاصيل تحضيره لشخصية سيد العمدة، والتي تم عرضها عليه قبل التصوير بـ يومين فقط، قائلًا: " جالي تليفون من الاستاذ محمد سامي قبل التصوير بيومين.. قالي عايزك معايا في التصوير بعد يومين وحكالي عن الدور في التليفون"، متابعًا: "وهو بيحكيلي مكنتش مستوعب اللي بيحصل".

وأكمل:"الدور كان مفاجأة كبيرة وترشيح المخرج محمد سامي كان كبير عليا، قفلت على نفسي في البيت وقعد لوحدي بذاكر .. وكنت منعزل تمامًا عن العالم الخارجي.. مبشوفش أهلي ولا أصدقائي.. الشخصية كانت قسماني نصين، موضحًا:" من الحلقة 1 لـ 17 كنت شخصية ومن الحلقة 18 للأخر بقيت شخصية تانية".

 

نشن ياسيد
 

وعن كواليس مشهد ضرب عائلة فتح الله ولقطة ضرب محمد رمضان عن طريق الخطأ، قال :" اللي اقتراح اللقطة دي محمد سامي ومحمد رمضان.. ومكنتش مكتوبة قبل كده وجت فكرتها وقت التصوير".
 

مسلسل جعفر العمدة

وعن وجوده في أفيش مسلسل جعفر العمدة، قائلًا:" دموعي نزلت أول ما شوفت الأفيش كان حلمي من زمان لما كنت بمشي في الشارع واشوف الأفيشات كنت أقول في يوم الأيام هكون موجود هنا.. وكانت حاجة مستنيها من 20 سنة".

 

أحمد فهيم

أحلامه في الفن

وتحدث عن أحلامه الفنية، قائلًا :"نفسي اخد دور بطولة وافجر فيه طاقاتي واختصر فيه إبداعاتي وأدهنه بخبرة سنين، متابعًا أنه يعتبر دور جعفر العمدة دور البطولة بالنسبة له والذي أظهر فيه خبرة سنين وعندي حاجات كتير عايز اعملها.

سيد العمدة ووداد


فيما  كشف الفنان أحمد فهيم مقدم شخصية "سيد العمدة" رد فعل أسرته على شخصية المسلسل. 

وأوضح أن اسرته فى بداية الحلقات كانت ترى أن الشخصية سلبية وبدأت تتغير نظرتهم بعد الحلقة السابعة.

وعن أولاده قال الفنان احمد فهيم أنه لديه 5 أبناء، منهم 3 كبار فى السن، وولد وبنت توأم “5 سنوات”.

وتابع قائلا:" بنتى كانت مصدقة أننا متجوز ست تانية غير مراتى، وكانت بتسألنى ليه متجوز تانى؟. 

 

 

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