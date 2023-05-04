بسبب وداد في جعفر العمدة.. أحمد فهيم: بنتي افتكرتني متجوز تاني

كشف الفنان أحمد فهيم مقدم شخصية"سيد العمدة"، بمسلسل “جعفر العمدة”، رد فعل أسرته على شخصية المسلسل.

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن اسرته فى بداية الحلقات كانت ترى أن الشخصية سلبية وبدات تتغير نظرتهم بعد الحلقة السابعة.

وعن أولاده قال الفنان احمد فهيم أنه لديه 5 أبناء، منهم 3 كبار فى السن، وولد وبنت توأم “5 سنوات”.

وتابع قائلا:" بنتى كانت مصدقة أننا متجوز ست تانية غير مراتى، وكانت بتسألنى ليه متجوز تانى؟.



ترشيح محمد سامى



وأوضح أحمد فهيم، أن ترشيح محمد سامى له كان مسؤولية كبيرة وعزل نفسه تماما لمذاكرة الشخصية.

وأكد أحمد فهيم، أنه دوره كان صعب للغاية، خاصة أنها تجمع الكثير من التفاصيل، معقبا:" من الحلقة 17 الشخصية نفسها أختلفت تماما".