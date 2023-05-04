عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب وداد في جعفر العمدة.. أحمد فهيم: بنتي افتكرتني متجوز تاني

صدى البلد

كشف الفنان أحمد فهيم مقدم شخصية"سيد العمدة"، بمسلسل “جعفر العمدة”، رد فعل أسرته على شخصية المسلسل. 

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن اسرته فى بداية الحلقات كانت ترى أن الشخصية سلبية وبدات تتغير نظرتهم بعد الحلقة السابعة.

وعن أولاده قال الفنان احمد فهيم أنه لديه 5 أبناء، منهم 3 كبار فى السن، وولد وبنت توأم “5 سنوات”.

وتابع قائلا:" بنتى كانت مصدقة أننا متجوز ست تانية غير مراتى، وكانت بتسألنى ليه متجوز تانى؟. 


ترشيح محمد سامى


وأوضح أحمد فهيم، أن ترشيح محمد سامى له كان مسؤولية كبيرة وعزل نفسه تماما لمذاكرة الشخصية.

وأكد أحمد فهيم، أنه دوره كان صعب للغاية، خاصة أنها تجمع الكثير من التفاصيل، معقبا:" من الحلقة 17 الشخصية نفسها أختلفت تماما".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن الطائرة المسيرة التي هاجمت كييف

أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ عالميا.. وهذا موقف السوق المحلي

شبانة يفتح النار على التجاوزات ضد حازم إمام

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

اقتراب خطير.. تحرك عسكري عاجل من لندن بسبب الأسطول الروسي

ترشيحاتنا

رسالة من وزير الخارجية إلى نظيره الكاميروني تؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات

أحدث أسعار فيات 500X موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

النحاس : غياب السعيد أضر بيراميدز.. والأهلي رائع مع كولر

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

ربنا مش هيخذلني في ابني..الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي..أهم تصريحات السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة نجلها

صاحب سلطة وظيفية أو ارتكب الفعل في المواصلات ... حالات يتم فيها تغليظ عقوبة التحرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ