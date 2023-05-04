أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة اتعرضت عليا قبل التصوير بيومين فقط

قال الفنان أحمد فهيم مقدم شخصية"سيد العمدة"، بمسلسل “جعفر العمدة”، أن ردود الأفعال والإشادات به عوضته عن التعب والشقى خلال مشواره الفنى.

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن دوره فى المسلسل عرض عليه قبل تصوير المسلسل بيومين، معقبا: "مكنتش مستوعب اللى بيحصل إطلاقا".

ترشيح محمد سامى

وأوضح أحمد فهيم، أن ترشيح محمد سامى له كان مسؤولية كبيرة وعزل نفسه تماما لمذاكرة الشخصية.

وأكد أحمد فهيم، أن دوره كان صعبا للغاية، خاصة أنها تجمع الكثير من التفاصيل، معقبا: "من الحلقة 17 الشخصية نفسها أختلفت تماما".