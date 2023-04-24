أحمد فهيم: أجتهد في كل أدواري واعتبرها مهمة

كشف الفنان أحمد فهيم عن العمل الذي يعتبره نقله في مشواره الفني.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":كل عمل أقدمه أجتهد فيه، وأنا لا أعرف ماهو العمل الذي سيمر وسيعلق مع المشاهدين، ولكني أجتهد في كل الأعمال لدي مهمة، ولكن هناك علامات فى بعض الأدوار .

وكان قد قال الفنان محمد رمضان، إن الممثل أحمد فهيم الذي جسد شخصية سيد عبد الجواد، إضافة قوية لصناعة الدراما.



وأشار رمضان، إلى أنه لم يقبل في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم ييأس وعمل في مسرحية للراحل سعيد صالح وبدأ في العمل الفعلي، الي أن وصل إلي فيلم احكي يا شهرزاد.



وحكي عن كواليس المسلسل وطريقة تعامله مع النجمة هالة صدقي، مشيرا إلي أنها ممثلة عظيمة ولها دور كبير في نجاح المسلسل، موضحا أن شركة الإنتاج طلبت منه تقدم جزء تاني من مسلسل جعفر العمدة، مرددا: قولا واحدا رفضت انا والمخرج محمد سامى".

كما ذكر الممثل الشاب أحمد داش، حيث كان أخيه في مسلسل البرنس، وابنه في جعفر العمدة، قائلا: " ممثل هايل ورغم اختلاف الشكل صدقه الناس أنه ابن جعفر العمدة".

وشرح محمد رمضان، طريقة تقليب الشاي بالملعقة معكوسة، موضحا أن مسكة الشخص العملي للكوباية تختلف عن الآخرين.



واستعرض رمضان، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، كيف يسمك سواق الميكروباص الكوباية أو تاجر الألماس، أو الحرج، أو الحداد أو الجزار، منوها أن هذه التفاصيل يتم استخدامها في تجسيد الشخصيات.

وقال الفنان محمد رمضان، إنه لا يستطيع أن يتزوج أربعة كجعفر العمدة، لان زوجته " ملية عليه حياته"_ حسب تعبيره.