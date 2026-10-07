بشير عبد الفتاح: مصر تمتلك «مصداقية في الردع».. والخطوط الحمراء لها حساباتها

قال بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إن مصر تمتلك «مصداقية في الردع»، موضحًا أن إعلان القاهرة لأي خطوط حمراء يجعل الأطراف المختلفة تدرك أن الدخول في صدام معها ستكون له تكلفة كبيرة.

قوة مصر لا تقتصر على القدرات والأدوات العسكرية

وأضاف عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن قوة مصر لا تقتصر على القدرات والأدوات العسكرية، وإنما تمتلك الدولة مجموعة واسعة من أدوات التحرك والتأثير التي يمكن استخدامها في إدارة علاقاتها الخارجية.

وأوضح أن امتلاك عناصر القوة المختلفة يمنح مصر مساحة أوسع في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الردع لا يرتبط فقط باستخدام القوة العسكرية، وإنما يرتبط كذلك بقدرة الدولة على توظيف مختلف أدواتها بما يخدم مصالحها.

ممارسة الضغط والتأثير في الملفات المختلفة

وأكد الباحث السياسي أن مصر قادرة على استخدام القوة عندما تقتضي الحاجة ذلك، إلا أن تحركاتها لا تعتمد على هذا الخيار وحده، إذ تمتلك أدوات أخرى يمكن من خلالها ممارسة الضغط والتأثير في الملفات المختلفة.

وأشار إلى أن تنوع أدوات القوة والتحرك يمنح القاهرة قدرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها، مع الحفاظ على مساحة للمناورة وإدارة العلاقات الخارجية وفق حسابات دقيقة.