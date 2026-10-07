قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير
سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
رسائل حاسمة من البابا تواضروس عن استثمار العمر
الأقمار الصناعية ترصد صور توثق تدمير مخزن صواريخ للحوثيين في صعدة
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي
مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر
ذنوب يفعلها المسلم تؤجل قبول التوبة.. تعرف عليها
رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية
عرض من قناة فضائية.. أضا يكشف سبب استقالة محمود عاشور من لجنة التحكيم
أحمد رزق: استعددنا لمواجهة زد قبلها بيومين.. والناشئون مستقبل الزمالك
لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين
اجتماع «حوار القادة الدوليين» بمالطا.. وزير السياحة: حركة السفر يتطلب ضوابط دولية واضحة ومسئوليات محددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشير عبد الفتاح: مصر تمتلك «مصداقية في الردع».. والخطوط الحمراء لها حساباتها

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح
محمد البدوي

قال بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إن مصر تمتلك «مصداقية في الردع»، موضحًا أن إعلان القاهرة لأي خطوط حمراء يجعل الأطراف المختلفة تدرك أن الدخول في صدام معها ستكون له تكلفة كبيرة.

قوة مصر لا تقتصر على القدرات والأدوات العسكرية

وأضاف عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن قوة مصر لا تقتصر على القدرات والأدوات العسكرية، وإنما تمتلك الدولة مجموعة واسعة من أدوات التحرك والتأثير التي يمكن استخدامها في إدارة علاقاتها الخارجية.

وأوضح أن امتلاك عناصر القوة المختلفة يمنح مصر مساحة أوسع في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الردع لا يرتبط فقط باستخدام القوة العسكرية، وإنما يرتبط كذلك بقدرة الدولة على توظيف مختلف أدواتها بما يخدم مصالحها.

ممارسة الضغط والتأثير في الملفات المختلفة

وأكد الباحث السياسي أن مصر قادرة على استخدام القوة عندما تقتضي الحاجة ذلك، إلا أن تحركاتها لا تعتمد على هذا الخيار وحده، إذ تمتلك أدوات أخرى يمكن من خلالها ممارسة الضغط والتأثير في الملفات المختلفة.

وأشار إلى أن تنوع أدوات القوة والتحرك يمنح القاهرة قدرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها، مع الحفاظ على مساحة للمناورة وإدارة العلاقات الخارجية وفق حسابات دقيقة.

غزة الاحتلال جيش الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

الأتوبيس الترددي

توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

شوبير

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

ترشيحاتنا

الكاكاو

مشروب الطقس البارد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو؟

نزلات البرد

مع تقلبات الطقس.. اكتشف طرق علاج نزلات البرد عند الأطفال والكبار

المشاجرة

ألفاظ خارجة وسلاح أبيض.. مشاجرة بين طالبات مدرسة الصنايع بنات في السويس

بالصور

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد