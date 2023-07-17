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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمجد الخولي يكشف حقيقة منظمة الصحة العالمية ودورها تجاه العالم

أوبئة
أوبئة

قدم الدكتور امجد الخولي استشاري الاوبئة ورئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الأولية بمنظمة الصحة العالمية تعريف بسيط للمنظمة الصحة العالمية ودورها تجاه العالم، موضحا أن المنظمة جهه مسؤولة عن الصحة العامة على مستوى العالم ويشارك في صنع قراراتها وزراء الصحة على مستوى العالم، وبالتالي فهم يشكلون مجلس إدارة منظمة الصحة على مستوى العالم.   


واوضح في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائيه etc مساء اليوم الاثنين أن هدف منظمة الصحة العالمية هو الحفاظ على صحة كل فرد على الكوكب لاسيما وأن إصابة فرد في اي دولة بمرض ما، قد يشكل جائحة على مستوى العالم، فضلا عن الحفاظ مستوى أنظمة الصحة في دول العالم والتأكد من اتخاذ الحية واتباع الإجراءات الوقائية ضد أي خطر محتمل.

 

 أهداف منظمة الصحة العالمية


واضاف الخولي أن من أهداف منظمة الصحة العالمية مساعدة الدول للوفاء بالتزاماتها واتباع الإجراءات المناسبة لرفع الاستعداد لديها، واتباع اللوائح الصحية، حيث تقدم المنظمة النصائح والتوجيهات والدعم في تنفيذها، ومشاركة البيانات بين الدول.
 

الصحة الصحة العالمية أمجد الخولى اللوائح الصحية توك شو

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