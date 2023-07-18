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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. قاتل طليقته بطوخ بقبضة الأمن.. مأساة عروسين توفيا بانهيار عقار حدائق القبة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بصدي البلد عدد من الاخبار الهامة من بينها 

ضبط قاتل طليقته طعنا بسكين في طوخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ، بسبب خلافات بينهما على ملكية منزل بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

البداية عندما شهدت قرية الحصة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية تخلص عامل بالتربية والتعليم من طليقته حيث قام بطعنها بسلاح أبيض حتى الموت وتركها جثة هامدة وفرا هارباً، وجرى نقل الجثة للمستشفى

https://www.elbalad.news/5848273

 

قصه مبكية لعروسان لقيا مصرعهما في انهيار عقار حدائق القبة 

 

يا فرحة ما تمت.. لقي عروسان مصرعهما فى انهيار العقار المنكوب بمنطقة حدائق القبة، فى واقعة لم تكن الأولى من نوعها، فبعد أيام من انهيارعقار الإسكندرية، استيقظ أهالي منطقة حدائق القبة بالقاهرة، على كابوس كان سببه عقار مكون من 5 طوابق توفي على أثر انهياره عدد من السكان من بينهم أطفال ونساء ورجال، وكان من ضمنه عروسان لم يمر شهر على زواجهما حتى لقيا حتفهما ليخلفا بذلك ندبة وجرحا فى قلوب الأهل والجيران.

https://www.elbalad.news/5847842

النيابة العامة تحقق في  انهيار عقار بحدائق القبة

تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

https://www.elbalad.news/5848

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