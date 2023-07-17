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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط قاتل طليقته أمام أطفالهما بسبب الخلاف على ملكية منزل بالقليوبية

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط قاتل طليقته طعنا بسكين، بسبب خلافات بينهما على ملكية منزل بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما شهدت قرية الحصة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية تخلص عامل بالتربية والتعليم من طليقته حيث قام بطعنها بسلاح أبيض حتى الموت وتركها جثة هامدة وفرا هارباً، وجرى نقل الجثة للمستشفى.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة على يد طليقها، إثر خلافات، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تبين العثور على جثة سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة إثر طعنها بسلاح أبيض، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم و المجني عليها مطلقين، وانه يعمل عامل بالتربية والتعليم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب فهد ناصر والنقيب أحمد نصر معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم "عبد الحليم.ج.ع" وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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