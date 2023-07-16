تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها أمام أطفالها بالقليوبية

تخلص عامل فى طوخ بمحافظة القليوبية من زوجته حيث قام بطعنها بسلاح أبيض حتى الموت وتركها جثة هامدة وفرا هاربا وتم نقل الجثة للمستشفى وتكثف الجهود للقبض على المتهم.



المتهم قتل زوجته بسبب امتلاك المنزل

وكشف أحد أفراد أسرة المجنى عليها إن المتوفاة كانت تعمل من أجل أسرتها والإنفاق عليها، حيث إنها لديها ولدين، واقترضت عدة قروض ودخلت في جمعيات لتجمع ثمن منزل اشترته لأولادها، ولكن الزوج أنهى حياتها طمعا في امتلاك المنزل.

المتهم تخلص من زوجته أمام أطفاله

وأشار أحد أفراد أسرة المجني عليها، نشوب مشاجرة بين المتهم وزوجته بسبب عقد منزل اشترته وأرادت تسجيله باسمها، ورفضت تسجيله باسم زوجها فقتلها أثناء نومها أمام أطفالها دون أى رحمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ إلى محل الواقعة وعثر على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه "عامل" بالإدارة التعليمية، وراء ارتكاب الواقعة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته وتعيش بمفردها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، فجر اليوم ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، وتم نقلها إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.