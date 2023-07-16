عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها أمام أطفالها بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

تخلص عامل فى طوخ بمحافظة القليوبية من زوجته حيث قام بطعنها بسلاح أبيض حتى الموت وتركها جثة هامدة وفرا هاربا وتم نقل الجثة للمستشفى وتكثف الجهود للقبض على المتهم.

مصرع ربة منزل على يد زوجها فى القليوبية

تجديد حبس سائق توك توك 45 يوما لتعديه على فتاة في القليوبية


المتهم قتل زوجته بسبب امتلاك المنزل

وكشف أحد أفراد أسرة المجنى عليها إن المتوفاة كانت تعمل من أجل أسرتها والإنفاق عليها، حيث إنها لديها ولدين، واقترضت عدة قروض ودخلت في جمعيات لتجمع ثمن منزل اشترته لأولادها، ولكن الزوج أنهى حياتها طمعا في امتلاك المنزل.

المتهم تخلص من زوجته أمام أطفاله

وأشار أحد أفراد أسرة المجني عليها، نشوب مشاجرة بين المتهم وزوجته بسبب عقد منزل اشترته وأرادت تسجيله باسمها، ورفضت تسجيله باسم زوجها فقتلها أثناء نومها أمام أطفالها دون أى رحمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.
انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ إلى محل الواقعة وعثر على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه "عامل" بالإدارة التعليمية، وراء ارتكاب الواقعة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته وتعيش بمفردها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، فجر اليوم ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، وتم نقلها إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.

القليوبية الصفة التشريحية الطب الشرعى أمن القليوبية أمن القليوبية خلافات زوجية مركز شرطة طوخ مدير المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل بحوزته كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية لفضيلة المفتي

اليوم محاكمة المتهمين بقتل الطفل زياد وسرقة تليفونه بالقليوبية

ترشيحاتنا

الوداد يصدم الزمالك وبيراميدز بقرار مفاجئ.. تفاصيل

مفاجأة .. الكشف عن تصدعات خطيرة في العلاقة بين بايدن وزيلينسكي

مفاجأة في أزمة مطرب المهرجانات وزوجته.. حسن شاكوش يطلق ريم صادق غيابيا

مهاجم أفريقي.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الزمالك

بوتين يسخر من السياسيين الأوروبيين: مستعدون لشنق أنفسهم تنفيذا لأوامر أمريكا

حكم التهنئة ببداية العام وهل مشروعة في الدين؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ