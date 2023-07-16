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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار بإزالة عقار بشبين القناطر في القليوبية لخطورته على المواطنين

انهيار منزل
انهيار منزل

قال خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنه بخصوص تنفيذ قرار هدم لمنزل آيل للسقوط ناحية حارة النجارين الشارع العمومي الواصل بكوبرى السجل المدنى، إن ذلك لك المنزل يمثل خطورة على المواطنين. 

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وأشار رئيس المدينة ، أنه فور ورود شكوى من الأهالى القاطنين بجوار العقار، تم على الفور فحصها، وتشكيل لجنة لمعاينة العقار ضمت الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط.
وتابع رئيس المدينة، أنه تبين من الفحص إن هذا العقار مكون من دور أرضى وأول علوى، وتم صدور تقریر هندسی استشارى عن حالة العقار من رئيس لجنة المنشأت الآيلة للسقوط وبناءا عليه صدر قرار اللجنة رقم 743 لسنة 2021 بهدم العقار حتى منسوب سطح الارض فورا تحت اشراف مهندس استشارى متخصص، وذلك في مدة تنفيذ أسبوع مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على الأرواح وممتلكات الغير والامر يستوجب الاخلاء الفورى على وجه السرعة للخطورة الداهمة على ارواح المواطنين.


وأضاف"العريفي"، أنه تم صدور قرار إخلاء واخطار مركز شرطة شبين القناطر بتنفيذ قرار الاخلاء للعقار نظرا للخطورة الداهمه للحفاظ على الأرواح.

 
وكان عدد من الأهالى، أرسلوا شكوى لمحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، بشأن وجود منزل ايل للسقوط بمدينة شبين القناطر ما يشكل خطورة على المواطنين ناحية حارة النجارين الشارع العمومي الواصل بكوبرى السجل المدنى.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب خالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر ولجنة المنشأت الآيلة للسقوط تضم كلا من حسام مصطفى نائب رئيس المركز والمدينة والمهندس محمد عبدالفتاح مدير الادارة الهندسية وسعيد بريك مسؤول المتابعة.

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القليوبية شبين القناطر يس لجنة المنشأت الآيلة رئيس مدينة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر

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