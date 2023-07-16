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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية ، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات. 


وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "أ س ع"، 29 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول. 


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية اجهزة الامن الخانكة قسم شرطة الخانكة تولت النيابة التحقيق

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