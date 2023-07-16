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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية مرور السيارات ببنها

مشاجرة
مشاجرة

شهدت منطقة شارع الرياح التوفيقي أسفل كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة تاجر مواد غذائية وعامل، على يد عاطل، بسبب الخلاف على أولوية المرور بسياراتهم، حيث تعدى عليهما المتهم باستخدام عصا خشبية.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وخرج أحدهما فيما تم حجز الأخر لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بمنطقة شارع الرياح التوفيقي أسفل كوبري 15 مايو دائرة القسم، بين طرفين وإصابة شخصين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، وهما الطرف الأول "أحمد ع م"، 41 سنة، تاجر مواد غذائية، مصاب بجروح وكدمات، وصديقه "محمود ا ذ"، 40 سنة، عامل، مصاب بنزيف بالمخ، وطرف أخر "محمد ف م"، 37 سنة، عاطل، وذلك بسبب الخلاف على أولوية المرور بسياراتهم بالمنطقة التي حدثت بها الواقعة.

وتعدى خلالها المتهم على المجني عليهما  بالضرب باستخدام عصا خشبية، وأحدث ما بهم من إصابات، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، التي صرحت لأحدهما بالخروج وحجز الأخر لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث قسم اول بنها من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

بنها مديرية أمن القليوبية باحث قسم أول بنها القليوبية مستشفى بنها العام

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