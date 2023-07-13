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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس سائق توك توك 45 يوما لتعديه على فتاة في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، استمرار حبس سائق توك توك، 45 يوما على ذمة الجناية رقم 9660 جنايات الخانكة، لقيامه بالتعدي علي فتاة عمرها 15 عاما داخل توك توك ووسط الزراعات بمنطقة الخانكة.

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وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيامهم بالإمساك بسائق توك حال قيامه بمحاولة التعدي على فتاة وسط الزراعات بدائرة المركز، وأنهم سمعوا صراخ واستغاثات من الفتاة فتوجهوا نحو الصوت ليعثروا عليها ونجحوا فى الإمساك بالمتهم وتخليص الفتاة من بين يديه ونقلها للمستشفى. 
وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتهم يعمل سائق توك توك حيث تبين أنه أثناء عودة الفتاة عمرها 15 عاما وبصحبتها 3 من زملائها من أحد الدروس الخصوصية استقلوا التوك توك رفقة المتهم لتوصيلهم لمنازلهم وفى الطريق نزلت الفتيات الثلاثة أمام منازلهن، وظلت المجنى عليها بمفردها لتوصيلها لمنزلها وفى الطريق لعب الشيطان برأس المتهم وانحرف بها إلى إحدى الزراعات فى منطقة الخانكة واستوقف المركبة وحاول التعدى الجنسى عليها بعد أن حاول تجريدها من ملابسها بالقوة، فظلت الفتاة تصرخ إلى أن حضر مجموعة من الأهالى، وقاموا بالإمساك بالمتهم وتخليص الفتاة منه وابلغوا الأجهزة الأمنية التى حضرت وتم ضبط المتهم ونقل الفتاة للمستشفى. 
وبإجراء الكشف الطبى عليها تبين أنها تعرضت للتعدي العنيف، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم وأحالته للمحاكمة فاصدرت قرارها المتقدم ورفضت المحكمة طلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله وقررت استمرار حبسه.

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