حبس 6 سائقين بتهمة التسبب في وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار خالد الشباسي استمرار حبس 6 سائقين في شبرا الخيمة 45 يوما، بتهمة التشاجر في أحد مواقف السيارات العامة بمدينة شبرا الخيمة دائرة قسم أول في القليوبية، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وتسببهم في وفاة شخص، وإصابة 8 آخرين ووجهت المحكمة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة وترويع المواطنين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد وقوع مشاجرة بين مجموعة من السائقين في موقف سيارات الميكروباص بدائرة القسم، ووفاة أحد الركاب وإصابة 8 آخرين

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين قيام 6 سائقين بالموقف بالتشاجر بسبب اولوية تحميل الركاب وقيام كل طرف بالاستعانة بذويه وأنصاره، واستخدمت في المشاجرة الأسلحة النارية والشوم والعصى والزجاجات الفارغة