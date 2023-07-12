انتشال جثة شخص مجهول الهوية غريقا في القليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة شخص عثر عليه غارقا فى أحد المجارى المائية، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إخطار من المستشفى بوصول جثة مجهولة لشخص، فى العقد الرابع من العمر متوفى إثر تعرضه للغرق فى إحدى المجاري المائية بقرية عرب الحسانية دائرة المركز

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص غارقه في أحد المجاري المائية دائرة المركز، وأن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور معه على أى متعلقات تثبت شخصيته.

وتم نقل الجثة للمستشفي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.