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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق فى سرقة شقة طبيب بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية تحري سرقة شقة ملك طبيب عقب عودته من العمل باحدى الدول العربية، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها. 

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل شقته بمنطقة أتريب دائرة القسم.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سرقة بعض محتويات شقة سكنية بمنطقة أتريب دائرة القسم ملك "إسلام م م"، طبيب بشري، 44 سنة، والمسروقات عبارة عن "شاشة تلفاز، وبعض الملابس، وأواني الطهي، وأشياء أخرى"، وذلك عقب عودته من السفر للعمل بأحد الدول العربية.


وكشفت التحريات، أن الشقة مغلقة تمامًا بكالون ولا يوجد ثمة آثار كسر بالباب، ويرجح دخول المتهمين من خلال مفتاح مصطنع، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة جيران المجني عليه، عاطل وزوجته، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، عن طريق تجربة بعض المفاتيح المصطنعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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