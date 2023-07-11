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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار في النيابة بعد سقوط بنت من أعلى منزل ووفاتها ببنها

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها اثر سقوطها من شرفة مسكنها باحدى قري دائرة مركز شرطة بنها، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفلة.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال طفلة مصابة بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق متفرقة بالجسم، وتوفت أثناء محاولة إسعافها، جراء سقوطها من شرفة شقتها بمنطقة منية السباع دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع الطفلة "مريم ه ع"، 6 سنوات، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة منية السباع دائرة المركز.
وتم نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفت أثناء تقديم الإسعافات لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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