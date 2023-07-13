التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه غرقا بأحد المصارف في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه غرقا دائرة مركز شرطة شبين القناطر وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية انتشال جثة شخص عثر عليه غارقًا فى أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقلها الى مستشفى شبين القناطر ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إخطار من المستشفى بوصول جثة مجهولة لشخص فى العقد الرابع من العمر متوفى إثر تعرضه للغرق فى إحدى المجاري المائية بقرية عرب الحسانية دائرة المركز .

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص غارقه في أحد المجاري المائية دائرة المركز، وأن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور معه على أى متعلقات تثبت شخصيته، تم نقل الجثة للمستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق