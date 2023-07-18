فرج عامر: لن نفرط في حسام حسن مهما تلقينا من إغراءات مالية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف اللاعب حسام حسن مع الفريق، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “لن نفرط في حسام حسن مهما تلقينا من اغراءات مالية ولا يمكن ان نعكر علاقتنا بالاهلي ايا كان المقابل،”.

وفجر حسام حسن مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى سموحة مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة رحيله نهائيًا وهجومه على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية:” تأثرت نفسيًا مع موسيماني، وكنت أشارك في آخر دقيقة من كل مباراة”.

تابع: حققت حلم حياتي باللعب في صفوف النادي الأهلي وقيادة هجوم القلعة الحمراء.

أضاف : كان عندي أحلام كتير نفسي أحققها مع النادي الأهلي ولكن الأمور لم تسير بشكل جيد خلال تواجدى ضمن كتيبة المارد الأحمر.

استطرد موسيماني : مكنش مقتنع بيا في هجوم النادي الأهلي ومعرفش ليه.