قافلة طبية بالإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة خلال هذا الاسبوع قافلة علاجية بمدرسة عبد النبي الخولي بمنطقة وسط الاسكندرية يومى الأحد و الاثنين ١٦ و ١٧ يوليو ٢٠٢٣.

وقد صرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت ١٠ تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة و الأمراض الصدرية و الأنف و أذن و الحنجرة و المسالك البولية و الجلدية) وشارك فيها ٥٦ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت سيادتها أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على ١٧٧١ مريض من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٣ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٩٥ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١١٩ تحليلا بمعمل الطفيليات و ١٠ أشعة سينية، و ٤٠ أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص ٦٠ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦٣٨ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.