عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بالإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة

قافلة طبية بمحافظة
قافلة طبية بمحافظة الإسكندرية

 نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة خلال هذا الاسبوع قافلة علاجية بمدرسة عبد النبي الخولي بمنطقة وسط الاسكندرية يومى الأحد و الاثنين ١٦ و ١٧ يوليو ٢٠٢٣.

الخميس.. حوار مفتوح مع الروائي أشرف العشماوي بمعرض مكتبة الإسكندرية

 وقد صرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت ١٠ تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة و الأمراض الصدرية و الأنف و أذن و الحنجرة و المسالك البولية و الجلدية) وشارك فيها ٥٦ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.
وأشارت سيادتها أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على ١٧٧١ مريض من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٣ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٩٥ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١١٩ تحليلا بمعمل الطفيليات و ١٠ أشعة سينية، و ٤٠ أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص ٦٠ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦٣٨ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الاسكندرية الأمراض الصدرية التثقيف الصحي أعضاء الفريق الطبي أعضاء الفريق الضغط والسكر القوافل العلاجية الكشف الطب الكشف الطبي الفريق الطبي اللواء محمد الشريف المسالك البولية تخصصات طبيه حياة كريمة خالد عبد الغفار وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

ترشيحاتنا

البلدان الفقيرة تهتز.. نهاية صفقة الحبوب تنذر أشد الناس احتياجا في إفريقيا بالألم |تقرير

الخارجية: الوضع في السودان مؤسف وخطير ويهدد مصالح وأمن مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

مفيش ثقة.. محمد صلاح: تصريحات أوسوريو أضرت علاقته بلاعبي الزمالك

بمواصفات عملاقة .. شاومي تبهر مستخدميها بهاتف جديد يتحدى سامسونج

حكم عمل العقيقة في إفريقيا لغلاء الأسعار بمصر؟.. دار الإفتاء تحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ