الخميس.. حوار مفتوح مع الروائي أشرف العشماوي بمعرض مكتبة الإسكندرية

يحل الروائي أشرف العشماوي ضيفاً في حوار مفتوح عن مجمل أعماله الروائية، وذلك في الرابعة من مساء الخميس المقبل بمركز المؤتمرات بقاعة الوفود، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته الثامنة عشرة.

تدير الحوار الكاتبة هند جعفر، والذي يشمل العديد من روايات أشرف العشماوي، ومنها روايته الأخيرة «السرعة القصوى صفر».

تقام الدورة الـ18 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في الفترة من 12 إلى 26 يوليو الجاري، بقاعة المؤتمرات وبلازا مكتبة الإسكندرية.

أشرف العشماوي

أشرف العشماوي هو قاص وروائي مصري، من مواليد 1966، بدأ مسيرته الإبداعية في عام 1999، حيث كتب المقالات الأسبوعية لعدد من الجرائد والمجلات اليومية والمواقع الإلكترونية، وفي عام 2010، أصدر كتابه الأول «زمن الضباع»، وبعدها بعامين نشر روايته الثانية «توبا»، كما أصدر كتاب «سرقات مشروعة»، والذي سلط الضوء على الآثار المصرية التي تم تهريبها منذ عهد محمد علي، وحتى سرقة المجمع العلمي المصري في عام 2010، والمحاولات القائمة لاستردادها.

ومن مؤلفاته: البارمان، كلاب الراعي،

تذكرة وحيدة للقاهرة، سيدة الزمالك، بيت القبطية و الجمعية السرية للمواطنين.

الجوائز

وصلت روايته «تويا» إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «بوكر» عام 2012.

فازت روايته «البارمان» بجائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من الهيئة العامة للكتاب 2014.

حصلت روايته «كلاب الراعي» على جائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019.

وصلت رواية «بيت القبطية» للقائمة القصيرة جائزة ساويرس للثقافة عام 2020.

جائزة الرواية ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2021 عن رواية صالة اورفانيللي.