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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة السويس تناقش دور الشباب في التنمية والبناء|صور

صدى البلد

ناقش فرع ثقافة السويس، في محاضرة عقدت الخميس، بعنوان "الشباب ودوره في التنمية"، الأدوار المهمة للشباب وطموحاتهم وآليات توظيفها في عملية البناء والتنمية، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

الشباب والتنمية

 

الأديب عادل أبو عويشة

في حديثه أكد الأديب والناقد عادل أبو عويشة، أن للشباب دور مهم وأساسي في التنمية، كما أن التنمية تحدث تغيرات هيكلية وجذرية في المجتمعات، وتساهم في بناء الأمم، كما لها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر الشباب هم الأكثر طموحاً في المجتمع، وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدود بالنسبة لهم، فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه. 

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مناقشة كتاب

المحاضرة قدمت ضمن برنامج متنوع لفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، والذي شهد مناقشة كتاب بعنوان "ابن سينا" وقامت خلالها أمينة المكتبة بسرد محطات من سيرة حياة ابن سينا العالم والطبيب والذي اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما، موضحة أنه عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى، وقد ألف 200 كتاباً في مواضيع مختلفة.

فرع ثقافة السويس

 

عرض سينمائي 

واستمراراً لفعاليات الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، تم عرض فيلم "البعبع"، وهو فيلم كوميدي مصري من إخراج حسين المنباوي، تأليف إيهاب بليبل، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، بجانب تنفيذ مسابقة في المعلومات العامة للأطفال لتنمية مواهبهم.

فرع ثقافة السويس
التنمية الهيئة العامة لقصور الثقافة الأديب عادل أبو عويشة فرع ثقافة السويس فيلم البعبع ابن سينا عمرو البسيوني

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