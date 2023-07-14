المشكلة السكانية وآثارها على التنمية في نقاشات قصور الثقافة بالوادي الجديد

نظم قصر ثقافة موط بالوادي الجديد محاضرة عن “مكافحة الإرهاب”، ضمن الأنشطة الفنية والثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتحدثت لبنى محمد أحمد مدرب بالإدارة الصحية، عن مكافحة الإرهاب وهى الأساليب والاستراتيجيات التى تنفذها الدولة لمناهضة الإرهاب واقتلاعه من جذوره وإيقاف جميع المحاولات لتمويل الإرهاب بالأسلحة.

بيت ثقافة بلاط

وفي سياق آخر عقد بيت ثقافة بلاط محاضرة ثقافية فى مجال ثقافة المرأة بعنوان "القضية السكانية وآثارها على مسارات التنمية في مصر"، وتحدث محمد أحمد محمد رئيس قسم التطوير ورئيس مجلس جمعية بلاط، موضحاً أن المشكلة السكانية واحدة من أبرز المشكلات التى تواجه مجتمعنا وتهدد استقراره وتؤثر على مستوى معيشة الأفراد وتحدث عبئا على الدولة وعلى مواردها فى مختلف النواحي.

مكتبة الطفل والشباب ببغداد

وأعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة حكي عن "مساعدة المحتاج" ناقشها أحمد ابو الحسن، كما قدم قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن "ذكرى ثورة يوليو" ناقشتها منال سيد، إلى جانب مسابقة ثقافية للأطفال.

جاءت الفعاليات في سياق البرامج التوعوية لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، والمقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

فعاليات متنوعة بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد

واستمراراً للتنوع في برنامج الفرع المقدم لرواد المواقع أقام قصر ثقافة الخارجة حواراً حول "كتاب القناعة والتعفف" للمؤلف مجدي السيد إبراهيم، ناقشته عزة أحمد. كما ناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب "ثروة تحت الأرض" تأليف يعقوب الشاروني وناقشه هاني يوسف. وعقد بيت ثقافة المعصرة مناقشة كتاب "أحلام النهار" للمؤلف محمد عبد الحافظ وناقشه عادل أحمد. بينما ناقش بيت ثقافة بلاط كتاب "سر الاختفاء العجيب" تأليف يعقوب الشاروني وناقشته هناء حسين. وببيت ثقافة الجديدة أقيمت مناقشة لكتاب "الشخصية الناجحة" للمؤلف يوسف ميخائيل وناقشه أشرف حسن.

ونظم بيت ثقافة بولاق ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار. كما نفذ بيت ثقافة صنعاء ورشة فنون تشكيلية باستخدام القص واللصق. بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة رسم وتلوين عن رأس السنة الهجرية. بجانب ذلك أعد بيت ثقافة ناصر الثورة مجلة حائط على التدخين واضراره. ونفذت مكتبة شرق بولاق قراءة حرة للأطفال.

وضمن العروض الفنية قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية، تضمن تابلوهات من أفراح الواحات. كما قدم قصر ثقافة موط عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط احتفالاً برأس السنة الهجرية.