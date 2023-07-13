هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر حتى 26 يوليو الجاري، بما يقرب من 1000 من إصدارات كافة سلاسل الهيئة.

أبرز إصدارات هيئة الكتاب

ومن أبرز الإصدارات التي تعرضها هيئة الكتاب في معرض مكتبة الإسكندرية، كتب ثروت عكاشة، والأعمال الكاملة للدكتور محمود أمين العالم، والأعمال الكاملة للروائي جمال الغيطاني، والأعمال الكاملة للشاعر فؤاد حداد.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة ال18

كما تشارك الهيئة في المعرض، بإصدارات: «إنسان في الإسلام، والخلق والوجود، وقصص الحيوانات في القرآن، وأسرار الاحجار، وعلم النفس والأدب، وعندما يتكلم العلم، والقتلة بأجزائه الثلاث، والمواد الجديدة، واستشراق النفس، واعرف اهلك، والتطور الحضاري، وتفسير الأحلام، وتأملات في العلم والثقافة، وثقافة الكيمياء».

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة ال18

كذلك تشارك بـ: كتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مصر الثائرة من عين الكاميرا» للكاتب محمد بدر الدين، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني، ورواية «من ثقوب الليل ينحدرون» للكاتبة رجاء عبد الحكيم الفولي، وديوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامي ناجي، وكتاب «الحب المثالي عند العرب» للدكتور يوسف خليف، وكتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، وغيرهم من الإصدارات.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة ال18

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي؛ والدكتور أحمد بهي الدين العساسي؛ رئيس الهيئة المصرية للكتاب، وسعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

هيئة الكتاب

من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب

من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب

من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب

من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب

من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب