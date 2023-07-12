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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى ميلاد مارسيل بروست.. محطات من حياة كاتب «البحث عن الزمن المفقود»

مارسيل بروست
مارسيل بروست

حلت منذ أيام ذكرى ميلاد الروائي الفرنسي مارسيل بروست، كاتب سلسلة روايات «البحث عن الزمن المفقود» أحد أشهر المؤلفات الأدبية الفرنسية، وتستعرض كتاباته تأثير الماضي على الحاضر.

 

وُلد مارسيل بروست في 10 يوليو عام 1871، في بلدية أوتوي بالقرب من باريس، واسمه الحقيقي "فالنتين لويس جورج أوجين مارسيل".

 

الوالدين 

كان والده أدريان بروست أخصائيًا بارزًا في علم الأمراض وعلم الأوبئة، إذ درس مرض الكوليرا في أوروبا وآسيا. والدته جين كليمنس  ابنة عائلة يهودية ثرية من الألزاس. كانت متعلمة وقارئة جيدة، وأظهرت إحساسًا جيدًا بالفكاهة في رسائلها، وكانت معرفتها باللغة الإنجليزية كافية للمساعدة في ترجمات ابنها جون روسكين.

وافقت طفولته اندماج الجمهورية الفرنسية الثالثة. درس القانون والأدب، وجعلته ارتباطاته الاجتماعية يرتاد غرف الضيوف الفخمة لدى النبلاء.

 

في سن التاسعة، أصيب بروست بأول نوبة ربو خطيرة، واعتُبر بعد ذلك طفلًا مريضًا. قضى بروست عطلات طويلة في قرية إليليرس. أصبحت هذه القرية -جنبًا إلى جنب مع ذكريات منزل عمه في أوتيل- نموذجًا لمدينة كومبراي الخيالية، حيث تحدث فيها بعض المشاهد الأكثر أهمية في رواية البحث عن الزمن المفقود. 

في عام 1882، في سن الحادية عشرة، أصبح بروست تلميذًا في مدرسة كوندورسيت، ولكن تعطل تعليمه بسبب مرضه. على الرغم من ذلك، تفوق في الأدب، وحصل على جائزة في عامه الأخير. 

 قام بروست بكتابة عدد من المقالات للصحف الباريسية. ونشر القصص مثل «المتع والأيام» عام 1896.كان بروست على علاقة وثيقة مع والدته. إرضاءً لوالده، الذي أصر على مواصلة حياته المهنية. 

حصل بروست على منصب تطوعي في مكتبة مازارين في صيف عام 1896. بعد بذل جهد كبير، حصل على إجازة مرضية امتدت لعدة سنوات حتى اعتُبر مستقيلًا. لم يعمل قط في وظيفته، ولم ينتقل من شقة والديه إلا بعد وفاتهما

 

أصبح مارسيل بروست مبتعداً عن المجتمع مع حلول العام 1897، بعدما ازدادت حالته الصحية سوءا. كما أثرت وفاة والدته في العام 1905 على جعله أكثر انعزالاً. 

 

على الرغم من حالته الصحية السيئة، خدم بروست عامًا  في الجيش الفرنسي، متمركزًا في ثكنات كولينجي في أورليانز، وهي تجربة قُدمت في حلقة طويلة في إحدى رواياته.

تغيرت حياته ودائرة أسرته بشكل ملحوظ بين عامي 1900 و 1905. في فبراير عام 1903، تزوج شقيق بروست، روبرت بروست، وغادر منزل العائلة. تُوفي والده في نوفمبر من نفس العام. في النهاية، وبشكل ساحق، تُوفيت والدة بروست المحبوبة في سبتمبر عام 1905. تركت له ميراثًا كبيرًا. استمرت صحته طوال هذه الفترة في التدهور.

أمضى بروست السنوات الثلاث الأخيرة من حياته محجوزًا في غرفة نومه أغلب الوقت، نائمًا خلال النهار ويعمل ليلًا لإكمال روايته. تُوفي بسبب التهاب رئوي وخراج رئوي في عام 1922. ودُفن في مقبرة بير لاشيز في باريس.

تُوفى مارسيل بروست في  18 نوفمبر عام 1922. 

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البحث عن الزمن المفقود 

المجلدات الست للرواية 

تُعد سلسلة «البحث عن الزمن المفقود» المكونة من سبعة مجلدات أهم أعمال الكاتب مارسيل بروست، بدأ كتابتها في عام 1909 بالفرنسية، يبلغ مجموعها حوالي 3200 صفحة.  


تتعلق الرواية بالكثير من التغيرات الهائلة، وعلى الأخص تراجع الطبقة الأرستقراطية وصعود الطبقات الوسطى، التي حدثت في فرنسا خلال الجمهورية الثالثة ونهاية القرن.

تُوفى بروست قبل أن يتمكن لاستكمال تنقيح مشاريعه والمجلدات الثلاثة الأخيرة التي نشرت بعد وفاته حررها شقيقه روبرت.

وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية "سكوت مونكريف كورونا"، وظهرت تحت عنوان «ذكرى الأشياء السابقة» بين 1922 و 1931. 


ترجمة "سكوت مونكريف" من خلال ستة مجلدات واحدة من سبع مجلدات باسم «الموت قبل الانتهاء من الماضي».
فيما قام "سكوت مونكريف" في وقت لاحق بتنقيح الترجمة مع تغيير العنوان بترجمة أكثر حرفية وهو «البحث عن الزمن المفقود».

مارسيل بروست باريس الجمهورية الفرنسية الثالثة سكوت مونكريف فرنسا

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