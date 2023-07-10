وسط مدينة روما التاريخية.. عمال بناء يكتشفون رأسا آثريا من الرخام

اكتشف عمال بناء رأسًا مصنوعًا من الرخام الأبيض في وسط مدينة روما التاريخة، وذلك وفقًا لما أعلنه عمدة المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر عمدة روما، روبرتو جوالتييري، صورة للقطعة الأثرية المغطاة بالطين على تويتر، وعلق عليها: "تواصل روما استعادة أدلة قيمة متّصلة بماضيها: تم العثور على رأس رخامي ساحر سليم خلال الأعمال في ساحة أوغوستو إمبيراتوري".

بيان مجلس مدينة روما

وأضاف جوالتييري، أن علماء الآثار والمرممين يعملون الآن على "تنظيف ودراسة الاكتشاف"، وتدير هيئة الإشراف على الكابيتولين التراث التاريخي والأثري للعاصمة وتحافظ عليه وتعززه.

القطعة التي يُعتقد أنها جزء من تمثال لإلهة أنثى، عُثر عليها في قاعدة جدار تم الكشف عنه أثناء أعمال "تجديد ضريح أغسطس وساحة أوغوستو إمبيراتوري"، وفقًا لبيان نشره مجلس مدينة روما.

وأوضح البيان أن الرأس عثر عليه في الجانب الشرقي من المنطقة التي تخضع لأعمال التجديد راهنًا، وذكر البيان أنه بفضل "العمل المتأني لخبراء الآثار في هيئة الإشراف" تم الكشف عن القطعة الأثرية، مع الأمل في أن يساعد هذا الاكتشاف الخبراء على "تعميق المعرفة" بتاريخ المدينة القديم.

من جهته، قال مدير الكابيتولين، كلاوديو باريزي بريسيتشي، إن "الرأس المكتشف حديثًا الذي يتميز بحرفية أنيقة، والمنحوت في الرخام اليوناني، يرجح أنه يعود إلى تمثال لإله أنثى، ربما أفروديت، بأبعاد طبيعية يُظهر تسريحة شعر دقيقة تتمثل في تجميع الشعر في الخلف بواسطة تينيا" وهو شريط معقود على الجزء العلوى من الرأس".