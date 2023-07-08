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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعزيز التعاون مع كازاخستان.. الإيسيسكو يناقش الاستعدادات لمؤتمر الفارابي وإنشاء كرسي بجامعة أوراسيا

مقر الإيسيسكو في
مقر الإيسيسكو في الرباط

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وسوليكول سيلوكيزي، سفيرة جمهورية كازاخستان لدى المملكة المغربية المندوبة الدائمة لبلادها لدى الإيسيسكو، اجتماعًا لمناقشة مستجدات التعاون بين المنظمة وكازاخستان في مجالات التربية والعلوم والثقافة. 


وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر الإيسيسكو في الرباط، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على تعزيز التعاون مع كازاخستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع العملية.

ومن جانبها ثمنت سفيرة كازاخستان لدى المغرب أدوار الإيسيسكو في دعم جهود دولها الأعضاء بمجالات التربية والعلوم والثقافة، وفي ترسيخ قيم التعايش والسلام، مؤكدة أنها حريصة على المشاركة في جميع الملتقيات التي تعقدها المنظمة. 

 

مؤتمر الفارابي

وتطرق الاجتماع، الذي حضره من الإيسيسكو الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، و أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي، إلى مناقشة استعدادات عقد المؤتمر الدولي حول إسهامات الفارابي الفكرية، المقرر انعقاده بمقر الإيسيسكو خلال شهر أكتوبر 2023. كما تم بحث إنشاء كرسي للإيسيسكو في جامعة أوراسيا الوطنية بكازاخستان، ومناقشة مقترح توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الكرسي في حضور رئيس الجامعة، خلال انعقاد مؤتمر الفارابي.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتطوير التعاون بين الإيسيسكو وكازاخستان.

الإيسيسكو المملكة المغربية الرباط إسهامات الفارابي الفكرية جامعة أوراسيا كازاخستان

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