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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

خالد جلال يعقد اجتماعًا لبحث المشروعات المسرحية الجديدة وتنوع عروض حياة كريمة

مسرح الغد
مسرح الغد

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعًا مؤخراً، مع مديري الفرق التابعة للبيت، وذلك بمسرح الغد بالعجوزة. 

 

رحب المخرج خالد جلال في بداية الاجتماع بالدكتور أسامة محمد علي المدير الجديد لمسرح القاهرة للعرائس، ووجه الشكر لمديري الفرق لنجاحهم في تقديم عروض مسرحية لاقت حفاوة من الجمهور والنقاد، وأحدثت حراكًا مسرحيًا جادًا ومتميزًا. 

 

وأكد خالد جلال، إن هذا النجاح يلقي علينا مسئولية استكماله بل وتطويره، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإبداعية المسرحية من كافة الأجيال، وذلك خلال الفترة المقبلة.

 

وطالب المخرج خالد جلال مديري الفرق بإعداد الخطة الإنتاجية المستقبلية، وذلك بعد النجاح في تنفيذ 14 مشروعًا مسرحيًا خلال خمسة أشهر، وذلك ضمن الخطة التي تم الإعلان عنها مطلع العام تحت شعار (2023.. عام جديد ومسرح جديد)، منوهًا إلى أن المؤتمر الذي أعلنت خلاله تلك الخطة، كان بمثابة عهد بين إدارة البيت الفني للمسرح والجمهور والنقاد لتنفيذ ما جاء به.

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الخطة الجديدة 

كما شهد الاجتماع توجيهات خالد جلال، بإعداد الخطة المقبلة لفرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، معتبرًا أن تقديم عروض مسرحية بقرى مصر ونجوعها، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد أحد المشروعات التي يسعى البيت الفني للمسرح على استمرارها وتنوع العروض التي تقدم من خلالها؛ لتحقيق العدالة الثقافية المنشودة، والتي تولي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اهتمامًا بها.

 

وقد تقرر عقد اجتماع آخر قريبًا لمناقشة الخطة المقبلة وذلك عقب عدة لقاءات تُعقد تباعًا مع مديري الفرق؛ لمناقشة المشروعات المسرحية المزمع تقديمها في ضوء هوية كل مسرح.

خالد جلال البيت الفني للمسرح مسرح الغد مسرح القاهرة للعرائس الفنان محمد الشرقاوي العدالة الثقافية

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