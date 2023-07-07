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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

مناقشة ديوان على
مناقشة ديوان على أرصفة قصائدي

أقام نادي أدب مصر الجديدة أمسية تناولت مناقشة ديوان «على أرصفة قصائدي» للشاعرة الدكتورة سحر كرم، التي ألقت على مسامع الحضور جانبًا من قصائده، بحضور حشد من الأدباء والشعراء والمثقفين.

رؤى متباينة ومناقشات ثرية 

افتتح الندوة الدكتور طارق منصور،  حيث أشار إلى مستوى التطور الفني عند الشاعرة عبر خمسة دواوين، وتناول أنواع الكتابة لديها، وما يميز ديوانها الخامس. فيما قدم مناقشي الندوة مجموعة من الرؤى المتباينة والمناقشات النقدية الثرية؛ حيث أوضح الشاعر السيد حسن مناطق التميز فى شعر سحر كرم، وحرصها على القافية ربما أكثر من الوزن، مشيرًا إلى سمات قصيدة النثر لديها.

كما أشادت الشاعرة والناقدة نوران فؤاد بديوان على أرصفة قصائدي، رغم اختلافها مع الشاعرة في بعض النقاط الفنية والتعبيرية. وقام الفنان التشكيلي عبد الناصر السعدني بتحليل عناصر لوحة الغلاف، التي قام برسمها، وبيان الرمزية فيها. وتحدث الكاتب والقاص صابر الجنزوري عن رقي مفردات القصائد، ومدى عناية الشاعرة في انتقاء كلماتها.  

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فقرات غنائية

وخلال الندوة قدمت المطربة هالة فتحي بعض الفقرات الغنائية بمصاحبةعازف الناي الفنان سيد عمر، ومشاركة المطربتين جنة و ميراج. 

 

 

           فعاليات الندوة.. صور 

 

الشاعرة سحر كرم  أثناء الندوة
نادي أدب مصر الجديدة
نادي أدب مصر الجديدة
مناقشة ديوان على أرصفة قصائدي 
نادي أدب مصر الجديدة
نادي أدب مصر الجديدة مناقشة ديوان الدكتورة سحر كرم المطربة هالة فتحي شعر سحر كرم

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